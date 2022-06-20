領軍苑裡國小排球隊27年奪百冠 陳錦錝熱情不減

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苗栗縣苑裡國小排球隊在111年中華盃國小排球賽勇奪六年級組男、女雙料冠軍，領軍27年的教練陳錦錝（右2）更達到「100冠」紀錄，20日接受苗栗縣長徐耀昌（左2）表揚獎勵。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年6月20日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）苗栗縣苑裡國小勇奪今年中華盃國小排球賽六年級組男、女雙料冠軍，領軍27年的教練陳錦錝更達到「100冠」紀錄，他說，帶球隊是一生樂趣，即便已近耳順之年，仍想再戰幾年。

苗栗縣長徐耀昌今天在縣府接見表揚各校體育績優團隊，其中，苑裡國小排球隊繼110年橫掃全國國小排球4大賽事後，今年勇奪中華盃六年級男、女童組雙料冠軍，自民國83年起到校擔任教練的陳錦錝更達到100冠里程碑，創下國內國小排球奪冠新紀錄，徐耀昌頒發獎勵金，感謝陳錦錝多年來為苗栗縣培育排球人才及推動排球運動的貢獻。

52年次的陳錦錝是苑裡子弟，國小即接觸排球，體專畢業後以排球專長擔任體育老師，他指出，27年前接掌苑裡國小排球隊，便立下「百冠」目標，這是對自己身為教練的期許，也是盡最大能力做好一件事。

如今目標達成，陳錦錝笑說，並未特別高興，因為總有人問他是不是要退休了，「可是我還不想退啊」。

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陳錦錝指出，從熱血氣盛的青年，到如今都快能當阿公的年紀，他一直把教練工作當成生活一大樂趣，且從未放棄，自己並非特別厲害，只是肯花時間在訓練和陪伴球員，並尋求外部資源協助，找學長、姐或其他教練以客觀立場從旁觀察、指導球員、傳授經驗等，幫助球隊持續突破、進步。

多年來為了球隊犧牲不少與家人相處時間，陳錦錝說，妻子今年退休，他原本也想跟進，好好彌補過去未陪伴的時光，但妻子深知他對球隊仍有熱忱，反而支持他繼續領軍，他也再次設定目標，「至少等到65歲屆齡再退吧」。（編輯：方沛清）1110620