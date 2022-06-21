各地高溫炎熱 午後注意雷陣雨

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（中央社台北21日電）中央氣象局表示，今天是24節氣的夏至，太陽直射北回歸線，為北半球晝最長夜最短的一天。台灣附近為偏南風，各地多為晴到多雲，僅馬祖有局部短暫陣雨；午後大台北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，夜晚至清晨低溫普遍在攝氏25到27度，白天各地高溫炎熱，高溫均達32到35度，局部地區可能還會更高一些，尤其在花東、大台北、雲林、南高屏有局部發生36度以上高溫出現的可能，中午前後紫外線指數偏高，外出應做好防曬措施並多補充水分。

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此外，今晨金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天環境風場為西南風，竹苗以南位於迎風面，擴散條件轉佳，北部空品區位於下風處，污染物稍易累積；夜晚及清晨馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級。（編輯：黃世雅）1110621