教育部投入5.4億元 助88所國立高中改善老舊電力

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（中央社記者許秩維台北21日電）為全面改善學校老舊危險電力，教育部自110年度起推動改善工程計畫，至今累計投入經費新台幣5.4億元，協助88所國立高中改善老舊危險電力。

教育部今天發布新聞稿指出，各國立高中有部分校舍屋齡超過20年以上，且校舍內電力線路因老化產生絕緣劣化不堪使用，加上新課綱實施後，各校為符合課程需求，將部分一般普通教室改為專科教室，並增加資訊教學設備，使許多老舊校園電力系統的預估容量超量，影響校園用電安全。

為提升學生學習環境安全，教育部從110年度起推動老舊危險電力改善工程計畫，至今累計投入經費5.4億元，協助88所國立高中改善老舊危險電力，並持續爭取編列相關經費，定期檢視學校是否有老舊危險電力的問題。

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以國立苗栗農工為例，該校機動科館電力線路老舊凌亂、開關箱及內部設備銹蝕，畜保科發電機位於建築物地下室，機體、機座及電機盤體等設備因潮濕而銹蝕嚴重；在教育部補助下，苗栗農工將舊有線路抽換、開關箱及內部設備更新，並更新發電機，讓消防設備能正常使用。

另外，國立南投高中變電站建置逾20年，自動復閉器故障跳脫無法復歸，且絕緣礙子有生銹裂化的跡象；該校也藉由教育部補助，改善變電站問題，確保全校用電安全。（編輯：張雅淨）1110621