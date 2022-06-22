兩鐵旅遊列車9/9上路 探全台鄉鎮單車秘境景點

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雄獅旅遊今年取得台鐵「兩鐵旅遊列車」經營權，22日公布產品內容，遊程有3日花東行程及7日環島遊，都有3種團型，包括每日平均騎行約45公里的「單車團」、結合大巴接駁的「休閒團」，及想享受追風快感，卻擔心體力不足、適合親子旅客的「電輔車團」。（雄獅旅遊提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年6月22日

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（中央社記者汪淑芬台北22日電）雄獅旅遊今年取得台鐵「兩鐵旅遊列車」經營權，今天公布產品內容，有3日花東行及7日環島遊，首團將於9月9日出發，帶旅客探索全台鄉鎮單車秘境景點。

雄獅旅遊今天發布新聞稿，「兩鐵旅遊列車」是運用台鐵莒光號自行車車廂進行編組，有5節「人車同行車箱」，每1車廂內有16個座位與15個車架，另附掛1節「客座車廂」有52座位，全部共有132座位。

雄獅旅遊推出的「兩鐵旅遊列車」遊程有3日花東行程及7日環島遊，都有3種團型，包括每日平均騎行約45公里的「單車團」、結合大巴接駁的「休閒團」，及想享受追風快感，卻擔心體力不足、適合親子旅客的「電輔車團」，首團9月9日出發，即日起於雄獅旅遊官網開放訂購。

「兩鐵旅遊列車」遊程結合全台16條多元自行車路線，3日花東行程帶旅客騎行於亞洲唯一橫跨兩個板塊的花蓮玉富自行車道、台東鹿野龍田綠色隧道，再走訪阿美族文化發源地太巴塱部落。

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7日環島遊則一次網羅自行車愛好者5大必訪路線，包含北台灣第1條以鐵路隧道改建的舊草嶺隧道、能夠遠眺關山鎮美景的關山環鎮自行車道、隨著嘉南大圳而建的山海圳綠道一覽歷史軌跡、位於國境之南的大鵬灣自行車道、及享有宜蘭版伯朗大道美名的三奇美徑。

雄獅旅遊說，「兩鐵旅遊列車」除包括行李接送、保母車和補給品等基本配備，環島團還將安排至少6人組成的專業領騎團隊，負責帶路嚮導、安全維護與沿途導覽講解，及隨團專業技師處理緊急狀況，並提供價值高達新台幣3萬8000元台灣雲豹頂級鉻鉬鋼平把公路車騎乘，並贈送兩鐵水壺、騎乘證書，指定行程還贈MIT台灣製造、市價1580元的兩鐵專屬車衣。（編輯：陳政偉）1110622