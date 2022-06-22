7月起加嚴膠帶業排放 揮發性有機物年減523公噸

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（中央社記者張雄風台北22日電）膠帶製造業為揮發性有機物排放大宗，但排放標準已逾10年未修正。環保署經研商討論後，今天修正發布最新標準，將於7月起施行，預計1年可減少揮發性有機物523公噸。

行政院環保護署今天修正發布「膠帶製造業揮發性有機物空氣污染管制及排放標準」，並自今年7月1日施行，預估1年可減少排放揮發性有機物523公噸，相當於減少1座煉油廠揮發性有機物平均排放量（821公噸）的6成。

環保署說明，揮發性有機物為臭氧與細懸浮微粒的前驅物，且為異味污染主因之一，部分揮發性有機物亦為有害空氣污染物，長期暴露會對人體健康造成影響。

環保署強調，本標準除直接排除納管水性及無溶劑製程外，因應集氣設施及排放標準加嚴，亦給予既存製程適當緩衝改善期限，希望藉由本次修法強化揮發性有機物管制，達成產業發展平衡共利目標。

根據修正內容，增訂膠帶業者採用水性或無溶劑製程者，檢具佐證資料由地方主管機關認可後排除納管外，為更加明確管制揮發性有機物用量，納入原（物）料揮發性有機物成分含量為管制門檻考量，業者如揮發性有機物原（物）料年用量低於25公噸亦排除管制。

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此外，統一集氣設施規範並加強廢氣之有效收集，另規範儲槽儲存原（物）料屬列舉之種類，應裝設密閉集氣設施連通至污染防制設備處理。最後則是加嚴防制設備處理效率及單一排放管道排放量，以強化揮發性有機物排放管制。

環保署依據109年空氣污染防制費申報資料，固定污染源揮發性有機物排放量中，膠帶製造業是表面塗裝製程中第2大占比，占比最高則是船舶、鋼捲等基礎表面塗裝業，未來也會陸續納管；由於基礎表面塗裝業別相當多，可能不會直接針對整體納管，而是先透過特定大型業者指定削減，將陸續預告草案。（編輯：方沛清）1110622