花蓮振興購物節7/15開跑 消費滿百週週抽好禮

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花蓮縣政府7月15日起至9月30日推出「振興購物節」，活動期間在花蓮特約商店消費滿新台幣100元即可參加抽獎，每週抽獎，共計將送出總價值200萬元好禮，縣府23日舉行啟動記者會。中央社記者張祈攝 111年6月23日

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（中央社記者張祈花蓮縣23日電）振興國旅補助7月15日開跑，花蓮縣政府同天加碼推出「振興購物節」，活動期間在花蓮特約商店消費滿新台幣100元即可參加抽獎，每週抽獎，最大獎為價值3萬元家電。

縣府今天下午舉辦振興購物節啟動儀式，縣長徐榛蔚指出，今年初配合振興五倍券，首推購物節1.0活動，共1000多家店家參與，雖僅開放花蓮民眾參與滿百抽獎活動，12週仍帶來1億多元消費額，這次2.0活動則開放全國民眾參與。

主辦單位青年發展中心執行長明良臻說明，購物節2.0活動期間為7月15日至9月30日止，民眾只要在花蓮特約商店消費，單筆滿100元即可掃描店家QR Code登錄抽獎，預計可帶來超過2億元消費額。

明良臻指出，抽獎資格每週重新統整，按消費地點分為北、中、南區，每週輪流抽獎，共計送出總價值200萬元好禮，最大獎為3萬元以上的家電。

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縣府即日起至11月30日推出兩大觀光獎勵方案，自由行遊客在花蓮合法旅宿住宿，就有機會抽Tesla汽車或Gogoro機車；旅行社帶團來花蓮旅遊，最高可獲9萬元獎勵金等。

花蓮觀光協會理事長陳義豐表示，疫情期間無法出國，花蓮是國旅首選，2年前中央推安心旅遊補助，花蓮自由行補助58萬筆高居全台第一，這次中央、地方聯手推振興方案，認為這次蟬聯全國第一不是問題。（編輯：陳仁華）1110623