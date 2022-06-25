午後對流旺防大雷雨 國家級警報大響

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（中央社記者余曉涵台北25日電）受到午後熱對流旺盛影響，中央氣象局持續針對19縣市發布豪雨及大雨特報外，也針對12縣市發布大雷雨即時訊息。氣象局今天陸續針對台北市、桃園市發布災防告警的國家級警報，提醒民眾注意。

中央氣象局下午1時55分發布豪雨特報及大雨特報，受到午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天台北市、新北市、桃園市、新竹縣地區及高雄市山區有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆市、新竹市、苗栗至台南地區及屏東山區、東半部山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

豪雨特報地區為基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、高雄市山區；大雨特報地區為新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區。

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中央氣象局也針對12縣市發布大雷雨訊息，針對「新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時15分止；針對「台北市、新北市、桃園市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時30分止；針對「嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時15分止。

另外，氣象局針對台北市發布國家級警報，台北市附近有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並注意安全，持續至下午3時33分；隨後也針對桃園市即將發生大雷雨發布災防告警訊息。（編輯：陳政偉）1110625

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）