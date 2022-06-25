更多編輯台推薦新聞：
土耳其激進摧毀世俗民主 薄命跨性女不是愛風塵
國際

土耳其激進摧毀世俗民主 薄命跨性女不是愛風塵

烏克蘭成歐盟候選國 西化長路終於開花
國際

烏克蘭成歐盟候選國 西化長路終於開花

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看
生活

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看

莫德納、輝瑞兒童疫苗第2劑副作用為何？染疫多久可施打？家長須知
生活

莫德納、輝瑞兒童疫苗第2劑副作用為何？染疫多久可施打？家長須知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
0至6歲可再免費領5劑快篩 7/1上路
首頁 / 生活

午後對流旺防大雷雨 國家級警報大響

2022/6/25 14:25（6/25 14:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中央氣象局25日針對19縣市發布豪雨及大雨特報。圖為台北市中山商圈下午突然下起大雨，路上民眾措手不及，以衣服遮擋雨勢。中央社記者裴禛攝 111年6月25日
中央氣象局25日針對19縣市發布豪雨及大雨特報。圖為台北市中山商圈下午突然下起大雨，路上民眾措手不及，以衣服遮擋雨勢。中央社記者裴禛攝 111年6月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北25日電）受到午後熱對流旺盛影響，中央氣象局持續針對19縣市發布豪雨及大雨特報外，也針對12縣市發布大雷雨即時訊息。氣象局今天陸續針對台北市、桃園市發布災防告警的國家級警報，提醒民眾注意。

中央氣象局下午1時55分發布豪雨特報及大雨特報，受到午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天台北市、新北市、桃園市、新竹縣地區及高雄市山區有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆市、新竹市、苗栗至台南地區及屏東山區、東半部山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

豪雨特報地區為基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、高雄市山區；大雨特報地區為新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中央氣象局也針對12縣市發布大雷雨訊息，針對「新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時15分止；針對「台北市、新北市、桃園市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時30分止；針對「嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時15分止。

另外，氣象局針對台北市發布國家級警報，台北市附近有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並注意安全，持續至下午3時33分；隨後也針對桃園市即將發生大雷雨發布災防告警訊息。（編輯：陳政偉）1110625

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
延伸閱讀
12縣市防大雷雨 桃園台北列淹水警戒北市大雨 光復北路20公尺高路樹倒塌壓損汽車花蓮11分鐘連6起地震 氣象局：皆為6/20的餘震
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族