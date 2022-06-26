早安世界》美國最高法院推翻墮胎憲法保障 各大城市湧現抗議潮

美國最高法院24日推翻1973年以來憲法給予墮胎權的保障之後，位在華府的最高法院外有民眾手持標語表達不滿。（安納杜魯新聞社）

最高法院推翻墮胎權保障 料將進一步撕裂美國社會

美國由保守派主導的最高法院24日推翻1973年給予墮胎權保障的「羅訴韋德案」歷史性裁決，使美國成為全球第一個給予婦女這項憲法保障之後又收回的國家，未來墮胎是否合法將交由各州決定。這意味著墮胎議題未來將會越來越政治化，也引發避孕與同性婚姻等權利的法律保障是否也可能遭到推播的疑慮。支持維持墮胎憲法保障的一派痛批判決殘酷，剝奪婦女選擇權，反方則歡呼最高法院最新裁定是「生命權的勝利」。美國媒體預估，全美50個州當中，有20個州可能立即或在短期內禁止墮胎。全美各地湧現抗議潮，美國總統拜登指責此一判決讓美國倒退150年，藝人泰勒絲、怪奇比莉、前第一夫人蜜雪兒等人也在網路上表態譴責。（看完整報導）

猴痘疫調及接觸者指引公布 台灣首例個案匡列接觸者減為9人

繼新加坡、韓國後，台灣成為亞洲第3個出現猴痘病例的國家，衛福部疾管署25日公布包括疫情調查及接觸者追蹤等相關指引，未來將針對接觸者依情境匡列為高、中、低風險3類，分別給予健康監測或衛教。疾管署根據新公布的指引重新檢視，把原來台灣首例境外移入猴痘個案匡列的20名接觸者減為9人，包括3名家人、5名醫療人員、其他1人。疾管署副署長莊人祥表示，個案要等到結痂完全脫落後才能出院，通常需要10天到20天左右。（看完整報導）

未來一週留意午後雷陣雨 花蓮25日上午連6起餘震

中央氣象局觀測，26日起到27日高壓稍為減弱，但環境場差不多，因此天氣偏熱，不過高溫炎熱的區域範圍會比較小，但各地仍要留意午後熱對流發展，30日以後要觀察熱帶擾動發展。另外，花蓮25日上午10時27分起至38分的11分鐘內連續發生6起地震，氣象局表示，研判仍屬於20日花蓮芮氏規模6.0地震的餘震，由於這個地區的地質條件特別，主震之後一個月內都有可能發生餘震。（看完整報導）

首座台灣極地研究站啟用 學者有「自己的家」高掛國旗歡慶

台灣首座極地研究站25日在北極冷岸群島揭牌成立，由國立中央大學、國家海洋研究院與波蘭哥白尼大學共同合作，門口高掛國旗，象徵台灣在北極的科學研究領域不缺席，也改變過去台灣學者赴北極需寄人籬下的處境，開始擁有「自己的家」。研究團隊受訪時說，為了嚇跑可能巧遇的北極熊，還得預先接受槍枝訓練，以備不時之需。未來台灣將以北極研究站為基地，對北極圈內的太空、海洋、水文循環與地質開展全面調查研究。（看完整報導）

中國封城小型企業受創深 勞動市場旺季吹寒風

中小企業是中國勞動市場的骨幹，但在各大城封城期間受創最深，近期紛紛凍結人事並減薪。多年來中國製造業每逢夏季總是擔憂搶不到人，今年剛好相反，需要擔心的是COVID-19疫情以及國際訂單銳減等多項對公司經營構成的挑戰。有業者表示，當前中國製造業面臨的挑戰，是2008年全球金融海嘯發生以來最嚴峻的一次。另有報告指出，由於越來越多的工廠減聘甚或凍結人事，中國就業市場的競爭益發激烈，大企業打算暫緩招募。（看完整報導）

白俄疑加入對烏克蘭飛彈攻擊 立陶宛制裁俄國飛地後壓力升高

俄烏戰事持續已超過4個月，烏克蘭軍方25日表示，烏克蘭北部邊境地區切爾尼戈夫遭到從俄羅斯盟邦白俄羅斯發射的飛彈「大規模轟炸」。烏國情報單位指控，俄國試圖把白俄羅斯捲入這場戰爭。此外，俄羅斯因入侵烏克蘭遭歐盟制裁，立陶宛停止讓遭歐盟制裁的貨物在俄羅斯本土與飛地加里寧格勒之間往來運輸。儘管歐盟在制裁生效後頭幾天表態支持立陶宛的做法，但隨著俄方言語威嚇態勢升高，歐盟的立場明顯出現鬆動，立陶宛被迫放行俄國遭制裁貨品的壓力大增。（看完整報導）

日本群馬高溫逾40度東京逾35度 雙創觀測史紀錄

日本全境25日氣溫大幅上升，群馬縣伊勢崎市下午2時觀測到攝氏40.1度高溫，是日本首度在6月出現40度以上的氣溫。東京市中心高溫也超過攝氏35度，刷新當地在一年當中最快出現「猛暑日」的紀錄。日本把出現攝氏30度以上的日子稱為「真夏日」，35度以上稱為「猛暑日」。氣象廳表示，在此之前，東京市中心最早的「猛暑日」是1963年的6月26日。（看完整報導）

本土確診再下降 莊人祥：預估這幾天3萬至4萬間

國內25日新增4萬293例COVID-19本土病例，比24日下降約17%，另增死亡個案151例。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說，通常週二、週三確診數最多、週五到週一較少，預期這幾天確診數在3萬到4萬多之間。因家用快篩試劑數量充足，指揮中心建議7月1日起實施第2輪學齡前兒童（0至6歲）免費再領取1份5劑快篩試劑，已獲行政院長蘇貞昌同意。（看完整報導）

世衛：兒童急性肝炎病例驟增 全球通報逾900例

世界衛生組織25日表示，遍布全球33國的兒童嚴重急性肝炎疑似病例，已從5月的270例暴增至920例，其中45人需要肝臟移植，18名兒童死亡。世衛表示，疑似病例有半數來自歐洲地區，其中英國占267例，另有1/3病例出現在美國。在可取得性別和年齡等相關資訊的422例病例報告中，近半數是男童，大多數患者年紀為6歲以下。（看完整報導）

許越翔AIDA自由潛水世錦賽摘2銀 有蹼平潛259公尺亞洲新猷

台灣自由潛水好手許越翔在今年AIDA自由潛水世界錦標賽的動態雙蹼平潛以及動態有蹼平潛兩項勇奪銀牌，其中並在動態有蹼平潛締造亞洲新猷，同時3破全國紀錄。許越翔在動態雙蹼平潛繳出240公尺，而動態有蹼平潛則以259公尺，雙雙拿下銀牌並改寫全國紀錄，此外他在靜態閉氣也以7分29秒寫下台灣新紀錄。（看完整報導）