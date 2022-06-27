吳德榮估7月熱帶擾動生成 花東南部降雨明顯

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氣象專家吳德榮表示，27至30日需注意攝氏36度以上高溫及午後大雷雨。圖為民眾25日下午到台北市中山商圈逛街遇到大雷雨，撐傘摟住孩子快步過馬路。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北27日電）氣象專家吳德榮表示，今天至30日需注意攝氏36度以上高溫及午後大雷雨；7月起可能有熱帶擾動雲系移入台灣，各地轉有短暫陣雨，花東及南部則有明顯降雨。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲系集模式，模擬下半週南海有「熱帶擾動」發展；7月2日晚間8時其機率最高值已提高到90%，發展成颱的機率亦同時調高至40%。

吳德榮提到，幸好其位置已在廣東海面且向廣東前進，離台灣有一大段距離，較不具威脅。不過，模式仍會持續調整，應繼續觀察。

中央氣象局今天發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，中午前後台東縣地區，屏東縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為橙色燈號，可能連續出現36度高溫。

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吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今起至30日「太平洋高壓」逐漸北抬，東側水氣逐漸增多，東半部偶有局部短暫陣雨，西半部多雲時晴，高溫仍約在36度左右，應注意防曬、防中暑；午後有大雷雨，大部分在山區，部分平地亦受影響，應注意劇烈天氣，如雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹等發生。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，7月1至3日「熱帶擾動」（熱帶低壓或颱風）外圍雲系移入、雲量增多，各地有局部短暫陣雨，花東及南部有明顯降雨，模式仍持續調整中，應隨時注意最新資料。（編輯：黃世雅）1110627