Novavax疫苗到貨時程預估 指揮中心下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北28日電）衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家同意18歲以上可混打Novavax疫苗，疫苗到貨時程決定開打規劃，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午2時記者會說明。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情呈下降趨勢，本土新增個案昨天降至2.8萬例，是近2個月以來單日新低；新增死亡人數91人，也明顯降低，是6月以來首次降為90多例，國內從5月31日後死亡天天破百例。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）昨天上午舉行會議，同意4項施打建議，包含6個月至5歲幼兒接種莫德納嬰幼兒疫苗、18歲以上可混打Novavax疫苗、免疫不全5至11歲兒童施打第3劑，以及擴大航空機組員及社福照護機構相關工作人員等4類對象打第4劑。

接種疫苗是恢復正常生活關鍵之一，ACIP會議同意的4項接種決議，政策實施時間都要看疫苗供應、各地方政府接種作業安排，以現階段到貨初步規劃，Novavax疫苗應該在6月底前會有消息，莫德納嬰幼兒疫苗預計7月初抵台，詳細內容是今天記者會關注焦點之一。

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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中不再例行出席疫情記者會，每週也沒有固定主持日期及天數，只有重大政策需要宣布，陳時中才會親自主持疫情記者會，今天陳時中並未在主持名單中，由莊人祥負責主持。

根據指揮中心統計，今年1月至6月26日，本土輕症、無症狀個案累計356萬9315例、占99.58%，中症累計8663例、占0.24%，重症累計6423例、占0.18%，其中死亡累計5492人。（編輯：張雅淨）1110628