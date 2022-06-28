北一女生紐瑩姗熱愛閱讀不曾補習 一路念公立學校申請進耶魯[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

北一女中應屆畢業生紐瑩姗不曾補習，卻得到美國耶魯大學等12所頂尖大學的入學許可。（圖取自王蘭芬臉書facebook.com）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北28日電）國內補習風氣盛行，但作家王蘭芬表示，北一女中應屆畢業生紐瑩姗不曾補習，卻得到美國耶魯大學等12所頂尖大學的入學許可；紐瑩姗從小熱愛閱讀，且表現出強烈的多元學習熱情。

王蘭芬昨天在臉書（Facebook）發文指出，前陣子聽說這屆北一女有個畢業生申請上耶魯大學，馬上拜託家長會介紹，原來這名學生叫紐瑩姗（Emily），紐瑩姗的父親原本是加州執業律師，到台灣旅行認識紐瑩姗的母親Gena。

王蘭芬說，紐瑩姗從小學德文，還有跑半馬的經驗，喜歡摺紙、養酵母做酸種麵包、彈鋼琴及吉他，高中時是「青少年去塑聯盟」成員，還打造視訊家教平台協助原住民兒童，且在校成績一直維持班排前10。

王蘭芬表示，紐瑩姗雖然從小在台灣生活，身邊也沒有美國朋友，但說話舉止充滿美國人的感覺，講話有外國口音，還自嘲作文深受中文閱讀不足的荼毒。

王蘭芬轉述，紐瑩姗小時候除了吃喝玩樂，其他所有時間多拿來閱讀，這也是她最喜歡的事，連去大賣場都可以窩在購物車裡讀完一本書，造就她在台灣一路念公立學校、沒有補習，卻可以申請上耶魯大學的卓越能力。

▼王蘭芬在臉書指出，這是紐瑩姗自己製作送去布朗大學的自傳影片。

紐瑩姗說，她是獨生女，父母不曾管過她的課業，自己從小態度負責，連表演藝術這些副科作業都要求認真做到最好，直到最近申請學校，同學才知道她的父親不會看中文，還很驚訝地問「以前作業都是誰幫忙看」，她則反問「為什麼作業需要爸媽看」。

紐瑩姗表示，她非常喜歡從小學三年級開始的資優班課程，包含橋牌、桌遊、古羅馬文化課等，還學如何造火箭、解密碼；國中的數理資優班更是有趣，尤其是化學老師改變了她的人生。

雖然一路念公立學校，但紐瑩姗說，因為不能忍受反覆練習同樣的東西，加上認為台灣基礎科學環境不好，所以從高中二年級下學期就開始準備美國的大學申請。

紐瑩姗認為，她靠著表現出強烈多元學習熱情、跨文化興趣、關懷社會與弱勢的態度，得到包含耶魯、布朗、柏克萊等12所頂尖大學的入學許可，但卻遭第一所申請的史丹佛大學拒絕。

紐瑩姗笑著表示，雖然失望難過，但史丹佛的通知信上盡全力地安慰落榜者，寫著還有成千上萬像她一樣的人，即使沒有進到史丹佛，也擁有充實美好的人生。

王蘭芬聽聞直呼，這個落榜信真的寫得太棒了。（編輯：戴光育）1110628