更多編輯台推薦新聞：
Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令
兩岸

Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令

墮胎權誰說了算？各國制度一次看

墮胎權誰說了算？各國制度一次看

國旅振興每房每晚最高折抵1300元 7/17首適用
生活

國旅振興每房每晚最高折抵1300元 7/17首適用

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看
生活

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
豪雨大雨特報》台中強降雨工人受困橋下 嘉義部分路段積水
首頁 / 生活

台北雙層餐車攜手小農 推廣東勢高接梨

2022/6/29 17:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北29日電）每年夏天是水梨的盛產季節，台中東勢的梨之鄉休閒農業區攜手台北雙層餐車，從7月15日起旅客兩人用餐就可獲得一盒水梨禮盒，讓旅客品嚐到高品質的高接梨。

水梨盛產季節來臨，往年台中東勢區農會都會在7到8月推出梨果巴士、梨樹認養等活動，今年東勢區農會的梨之鄉休閒農業區則攜手e-go台灣租車旅遊集團，將高品質的高接梨進軍台北雙層餐車，雙人旅客在7月15日到8月14日期間用餐，就可帶回一盒高品質的高接梨。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

東勢區農會推廣部推廣員趙志豪表示，今年透過與台北雙層餐車合作，希望可以讓更多旅客體驗在地農產品，未來等國境開放後，也希望藉此將台灣的農產品、在地農遊推廣給國際旅客。

梨之鄉休閒農業區每年都會開放梨樹認養活動，一棵梨樹保證收成140台斤，梨樹會掛上認養人姓名，種植期間認養人也可以與農家約好時間，自行執行農務、施肥除草等。（編輯：張雅淨）1110629

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族