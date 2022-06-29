台北雙層餐車攜手小農 推廣東勢高接梨

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（中央社記者余曉涵台北29日電）每年夏天是水梨的盛產季節，台中東勢的梨之鄉休閒農業區攜手台北雙層餐車，從7月15日起旅客兩人用餐就可獲得一盒水梨禮盒，讓旅客品嚐到高品質的高接梨。

水梨盛產季節來臨，往年台中東勢區農會都會在7到8月推出梨果巴士、梨樹認養等活動，今年東勢區農會的梨之鄉休閒農業區則攜手e-go台灣租車旅遊集團，將高品質的高接梨進軍台北雙層餐車，雙人旅客在7月15日到8月14日期間用餐，就可帶回一盒高品質的高接梨。

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東勢區農會推廣部推廣員趙志豪表示，今年透過與台北雙層餐車合作，希望可以讓更多旅客體驗在地農產品，未來等國境開放後，也希望藉此將台灣的農產品、在地農遊推廣給國際旅客。

梨之鄉休閒農業區每年都會開放梨樹認養活動，一棵梨樹保證收成140台斤，梨樹會掛上認養人姓名，種植期間認養人也可以與農家約好時間，自行執行農務、施肥除草等。（編輯：張雅淨）1110629