中研院促女科學家對話 盼跨領域合作

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（中央社記者張雄風台北4日電）中研院今天邀請美國國家科學院院長瑪西婭．麥克納特進行專題演講，她也是該院首位女性院長，中研院同時邀請3名女性副研究員同場對話，盼鼓勵女性、新世代參與，營造跨領域合作的新時代。

中央研究院第34次院士會議今天正式開幕，首日上午以線上視訊方式，邀請日本理化學研究所（RIKEN）理事長五神真（Gonokami Makoto）以及美國國家科學院（National Academy of Sciences, NAS）院長瑪西婭．麥克納特（Marcia K. McNutt）進行主題演講。

中研院發布新聞稿表示，五神真以「學術界在社會變遷中的角色」（The Role of Academia as a Platform for Social Change）為題，分享科學界如何運用不斷創新的知識，參與實現社會的包容及永續發展；麥克納特以「延續無盡的前沿」（Sustaining the Endless Frontier）為題，分享尖端科學在全球化與現代公民社會的互動性。

RIKEN和NAS都是世界知名的基礎科學研究機構，和台灣的學術界有深厚的合作。五神真是一位實驗物理學家，在東京大學有數十年的研究與教學經驗，在2015年成為東京大學校長，今年成為RIKEN新任理事長。

麥克納特是一位地球物理學家，她於2009年至2013年擔任美國地質調查局（USGS）主任，領導並參與多起國際地質災害調查，2013年至2016年，她擔任「科學」（Science）期刊的主編，2016年起擔任NAS的院長。

兩名主講人都提到，「科學」在人類生活中扮演關鍵角色，當代的科學社群已經走向國際合作及跨領域協力的新時代，必須以更快、更創新的策略整合資源和人才，共同因應氣候變遷、疾病、地緣政治衝突等重大挑戰。

五神真以日本經驗，說明科學對社會生活帶來永續的影響力，包括東京多摩川的水源復育、減碳科技緩解氣候變遷的衝擊、因應新冠疫情快速啟動數位變革、大數據與通信網路輔助氣象與災害防治等經典案例，都是日本學界擴大基礎研究能量，以應用科學的形式在民眾的日常生活中發揮正面助益，達到日本「社會 5.0」的願景。

麥克納特主講則以1945年的Science, the Endless Frontier報告為基礎，在歷經超過77年之後，世界情勢與人類生活劇烈變化，當代的科學社群更講究跨領域的重要性，匯流型的研究計畫越來越普及，跨國、跨學科、跨政府、學術與產業界的合作案例大幅增加，加上政策及科學行銷的推廣，使得科學成果的影響力超越過往的想像。

除了主題演講，由於麥克納特是NAS首位女性院長，中研院另外安排院內3名女性研究人員與談。

其中物理研究所副研究員林耿慧是生物和物理學的跨領域研究專家，她特別呼應了跨領域研究的重要性，除了激盪創新的想法，也能促進研究的競爭與進步。

分子生物研究所副研究員薛雁冰提到「科學傳播」與「科學教育」的重要性，隨著科學普及，溝通變得越來越重要。中國文哲研究所副研究員劉瓊云則從人文學者的角度呼應了自然科學結合人文關懷的重要性。

麥克納特回應，NAS正在施行一些創新的計畫，鼓勵跨領域競爭、科學傳播以及科普教育，科學社群就像一棵向下扎根、向上發展的樹，要兼顧自然與人文的果實，也要有能力吸引更年輕的養分持續投入。

麥克納特也認同創新與應用的需求是科學的起源，許多基礎研究成果就像青黴素的發現，經過創新的應用擴散對全人類生活的福祉。（編輯：張雅淨）1110704