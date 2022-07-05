雙北花東留意36度高溫 南高屏防大雨

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（中央社記者張雄風台北5日電）氣象局提醒，今天南高屏易有大雨發生，雙北、花東防攝氏36度以上高溫；氣象專家吳德榮預估8至11日各地轉為晴朗炎熱的天氣，未來10天菲律賓東方海面一帶仍有利熱帶擾動發展，需持續觀察。

中央氣象局今天發布大雨特報，西南風影響，南部地區及恆春半島有局部大雨發生，注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

氣象局同時發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，今天中午前後，台北市、新北市、台東縣地區，花蓮縣縱谷為黃色燈號，預估氣溫達36度以上。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今、明2天各地大多為多雲時晴的天氣，大氣不穩定，迎風面的南台灣不定時及中部以北的午後，皆有明顯降雨，應注意「大雷雨」，伴隨「劇烈天氣」，如雷擊、強風、瞬間強降雨等。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，7日「太平洋高壓」仍偏弱，天氣持續不穩定，午後易有強對流發生，仍應注意「劇烈天氣」發生；8至11日「太平洋高壓」逐漸增強，晴朗炎熱，高溫升至36度左右，要防曬、防中暑，午後對流減弱、範圍縮小，大多在山區及少部分鄰近平地。

吳德榮指出，最新歐洲系集模式及美國模式，未來一週至10天模擬圖皆顯示，菲律賓東方至南海海面仍是有利「熱帶擾動」發展的海域，但模擬結果仍分歧，需持續觀察。（編輯：張芷瑄）1110705