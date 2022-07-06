雙北新竹花東留意36度高溫 吳德榮：中部以北午後防大雷雨

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（中央社記者張雄風台北6日電）氣象局提醒今天雙北、新竹、花東需防攝氏36度以上高溫。氣象專家吳德榮說，南台灣不定時、中部以北午後仍需注意大雷雨，並有劇烈天氣發生機會；8日起午後對流逐日減弱，範圍縮小。

中央氣象局今天發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，中午前後新北市、新竹縣地區為橙色燈號，可能連續出現36度高溫；台北市、台東縣地區，花蓮縣縱谷為黃色燈號，預估氣溫達36度以上。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天各地大多為多雲時晴的天氣，大氣不穩定，迎風面的南台灣不定時及中部以北的午後，皆有明顯降雨，應注意「大雷雨」、伴隨「劇烈天氣」，如雷擊、強風、瞬間強降雨等。

吳德榮指出，明天「太平洋高壓」仍偏弱，天氣持續不穩定，午後易有強對流發生，仍應注意「劇烈天氣」。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，8日至12日「太平洋高壓」逐日增強，晴朗炎熱，高溫升至36度左右，要防曬、防中暑，午後對流逐日減弱、範圍逐日縮小，大多在山區及少部分鄰近平地。

吳德榮說，最新歐洲系集模式及美國模式模擬圖皆顯示，下週菲律賓東方至南海海面仍是有利「熱帶擾動」發展的海域，但模擬結果仍分歧，需持續密切觀察。（編輯：張芷瑄）1110706

中央氣象局6日發布高溫資訊。中午前後新北市、新竹縣地區為橙色燈號；台北市、台東縣地區，花蓮縣縱谷為黃色燈號。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）