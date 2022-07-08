中油啟動平穩雙機制 下週汽柴油估降2角

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（中央社記者曾智怡台北8日電）歐美亞製造業經濟數據轉弱，加上美元指數漲逾106、創20年來新高，導致油價下跌；中油油價平穩雙機制持續運作，預估11日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格調降新台幣0.2元。

按照預測狀況，92無鉛汽油每公升為29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升27.6元。

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根據中油浮動油價公式，累算至7月7日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價為每桶108.06美元，較上週114.59美元下跌6.53美元；新台幣兌美元匯率為29.778元，較上週29.683元貶值0.095元。

依浮動油價調整機制作業原則，加上政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、南韓、香港、新加坡，且油價漲幅已達實施平穩措施門檻；因此，預估11日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格調降0.2元。（編輯：張良知）1110708