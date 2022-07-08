3度機警通報助斬傳播鏈 陳其邁悼念醫師沈泰龍

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高雄醫師沈泰龍（右）3度及早通報COVID-19確診個案，協助市府早期介入防治，日前辭世，高雄市長陳其邁在臉書發文悼念，表達不捨。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年7月8日

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（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）2年前通報高雄首例、「金芭黎」舞廳台商確診的基層診所醫師沈泰龍日前病逝。對於沈醫師連續3次早期通報境外及本土個案，讓疫情及早防阻，高雄市長陳其邁臉書悼念表達不捨。

沈泰龍高雄中學畢業後就讀高醫醫學系，曾任高雄長庚兒童過敏氣喘科主任，是專業的兒童過敏氣喘專科、過敏免疫專科、小兒科專科醫師。之後長期投入基層診所，默默守護社區民眾，沈醫師日前病逝，享壽61歲。

「在平凡崗位上做出不平凡事跡，沈泰龍醫師是我們心目中第一英雄。」陳其邁說，這是一名醫師傳給他的一段文字，真實傳遞了親友對沈泰龍的評價。

陳其邁說，如果在網路上詢問好的氣喘專科醫師、推薦的小兒科醫師，會有沈泰龍的名字。大家都說，沈醫師很有耐心、很貼心、問診仔細，一點都不馬虎。

陳其邁表示，2年多前沈醫師在某位台商到診所就醫時，認真機警詢問旅遊史、接觸史，提醒必要時要轉診到醫院，也通報衛生機關。而這一案，就是高雄首例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的「金芭黎舞廳台商確診案」。

此外，今年3月沈泰龍在診所追蹤當日某名發燒患者的快篩結果，確認陽性後協助轉診醫院，揪出「遊覽車傳播鏈」。同月一名海軍艦隊官兵前往診所就醫，沈醫師詢問後發現患者有去台中喜宴，立即通報衛生機關安排採檢。

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陳其邁說，沈泰龍連續3次早期通報COVID-19境外及本土個案，讓疫情及早停止蔓延，他堅守崗位為高雄市民付出令人敬佩。令人惋惜的是，沈泰龍因故不幸於日前過世，再也見不到他鍥而不捨追查病患回報情形，熱心問診情景。

陳其邁說，沈泰龍的認真執著，道盡了「厝邊醫師」的美好親切。「謝謝沈泰龍醫師，也向每位守護高雄市民的基層診所醫護同仁，致上最大的敬意。」（編輯：孫承武）1110708