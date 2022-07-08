消基會驗圍兜符CNS依歐規卻1件不合格 籲修標準

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消基會8日舉行記者會指出，針對15件市售幼兒圍兜進行壬基酚及壬基酚聚氧乙烯醚、重金屬等檢測，含量都符合CNS，但對照歐盟標準則有1件不合格，呼籲經濟部標準檢驗局應依據各國相關規範修改標準，特別是針對幼童使用的產品，應有更嚴格的規範。（消基會提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年7月8日

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（中央社記者楊淑閔台北8日電）消基會今天發布2月間在雙北的門市及網路隨機購買15件幼兒圍兜，進行壬基酚及壬基酚聚氧乙烯醚、重金屬等檢測，含量都符合CNS，但對照歐盟標準，則有1件不合格，呼籲修改標準。

消基會今天召開「公布市售幼兒圍兜調查與測試結果」視訊記者會，做出以上發布。

消基會指出，2月期間在雙北市連鎖藥局、藥妝店及婦嬰用品店及網路購買幼兒圍兜，共15件，包含4件為紡織品類（棉或聚酯纖維），11件為其他類（矽膠或塑料聚合物材質）；就產地來說，2件沒標示，4件台灣製造、9件中國製造。

消基會指出，檢測內容包含對4件紡織品樣本進行環境賀爾蒙的壬基酚（NP）及壬基酚聚氧乙烯醚（NPEO）、游離甲醛（甲醛被世界衛生組織列為致癌物之一）含量的檢測，都符合國內CNS規定。

其次，16件樣本都進行重金屬（鉛、鎘）溶出，以及致癌先驅物質多環芳烴（16種）的檢測，也都符合國內CNS規定。

不過消基會發現，4件紡織品樣本檢測壬基酚（NP）及壬基酚聚氧乙烯醚（NPEO）時，有1件的NPEO值為每公斤180毫克，也就是180ppm，雖然低於CNS 15290「紡織品安全規範（一般要求）」規範「紡織品之NPEO及NP總量不得超過1000mg/kg（毫克/公斤）」，卻比歐盟的標準0.01%，即100ppm高。

為此，消基會呼籲經濟部標準檢驗局應依據各國相關規範修改標準，特別是針對幼童使用的產品，應有更嚴格的規範。

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消基會補充，歐盟於2021年2月3日規定，「所有紡織品包括服裝、配飾、室內裝飾織物、纖維、紗、面料和針織品的壬基酚聚氧乙烯醚（NPEO）使用限量為0.01%（100ppm）」。

另外，消基會檢視標示，有5件不合規定，包含沒有標示主要成分或材質、生產國別、製造日期等，建議主管機關根據「商品標示法」限期改正，屆期不改正可處新台幣2萬元以上、20萬元以下罰鍰，並可罰到改正為止。（編輯：陳政偉）1110708