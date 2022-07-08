華航減碳相當造林25座籃球場 獲天合聯盟創新獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中華航空表示，華航永續示範航班碳排量減少近2成、約10公噸，相當於造林25座籃球場，獲天合聯盟及永續評審團肯定；為與旅客分享永續示範航班獨創的多項服務用品，包括與台灣文創品牌共同開發、利用機上功成身退的救生衣再製而成的「華航環保旅行包」等產品，即日起限量開賣。（華航提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年7月8日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北8日電）中華航空響應天合聯盟SkyTeam「永續飛行挑戰」，推出永續示範航班，執行高達近百項環保及減碳作為，整體碳排量減少相當造林25座籃球場，獲天合聯盟最佳創新獎及員工參與獎。

華航今天發布新聞稿，華航示範航班碳排量減少近2成、約10公噸，相當於造林25座籃球場，獲天合聯盟及永續評審團肯定，獲「最佳貨運永續創新獎（Best Sustainable Innovation Cargo）」及「最佳員工參與獎（Best Employee Engagement）」。

華航說，為與旅客分享永續示範航班獨創的多項服務用品，包括與台灣文創品牌共同開發、利用機上功成身退的救生衣再製而成的「華航環保旅行包」，使用100%單一回收保特瓶紗製作、兼具設計感與功能性「華航RPET購物袋」，及用回收咖啡渣製成的「商務艙毛毯」及「經濟艙毛毯」等，今天下午2時起已在華航eMall官網限量開賣。

華航表示，天合聯盟推動會員航持續致力永續發展，邀集16家航空公司共同參與第1屆「永續飛行挑戰」，運用知識交流分享的方式進行友誼性競賽，6日公布得獎名單，華航以隊名「紅梅揚姿」執飛5月4日CI-753台北-新加坡永續示範航班，在「環境衝擊減緩」、「航空創新」及「團隊合作」三大領域皆有出色表現。

華航永續示範航班的航路節油規劃、機坪作業、旅客網路報到及機上餐點與服務用品等，都以生態環保ECO服務為核心理念，鼓勵旅客乘坐大眾交通工具前往機場，預選餐點、自備免稅品環保袋及自帶環保杯、餐具等。

華航說，永續示範航班較一般航班廢棄物減量近8成，餐食廚餘重量也透過旅客預選餐點減少逾9成，在旅客協助下，成績超乎預期。（編輯：陳政偉）1110708