逕修博士學位擬放寬 2狀況可突破40%名額限制

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（中央社記者陳至中台北9日電）成績優異的學生，可跳過碩士階段，直接攻讀博士。教育部原規定名額以博士班的40%為限，但近日預告草案，擬開放招生名額僅1人及核定的專案計畫，可不受40%的名額限制。

一般狀況下，要先拿到碩士學位，才能讀博士班。但研究所如果認定學生成績優異且具研究潛力，可在2名教授推薦下，讓學生申請「徑修讀博士學位」，但以核定博士班招生名額的40%為限。

教育部8日預告「學生逕修讀博士學位辦法第4條修正草案」，開放民眾於60天內提出修正建議。草案增訂2個例外條件，可不受40%名額限制。

其中一個條件是，如果博士班的核定招生名額只有1人，就可全數以逕修讀博士學位的方式錄取。教育部認為此修法方向，可保障就學管道的衡平性。

另一個例外條件是「經教育部核定之人才培育計畫或專案」，也可不受40%的限制。教育部舉例，產學合作培育博士級研發人才的計畫，常採碩博「5年一貫」模式，讓學生在5年內取得博士學位。

教育部近年開放國立大學依「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」設立研究學院，也可在計畫書中載明，讓全數學生都逕修讀博士，經教育部專案核定，使人才培育更有彈性。

根據「學生逕修讀博士學位辦法」，逕修讀博士學位的學生，通過博士資格考但未通過學位考試，經學位考試委員會認定合於碩士學位標準，也可授予碩士學位。（編輯：卞金峰）1110709