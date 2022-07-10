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雙北等8縣市防高溫 吳德榮：13日後天氣有變數

2022/7/10 08:27
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（中央社記者張雄風台北10日電）氣象局今天針對雙北、南部及東部8縣市發布高溫資訊。氣象專家吳德榮說，至12日各地晴朗炎熱，山區有午後雷陣雨；13日之後可能有熱帶擾動發展，但仍有變數，應持續觀察。

中央氣象局發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，今天中午前後宜蘭縣地區、台東縣地區，新北市盆地，台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為橙色燈號，可能連續出現攝氏36度高溫；台北市盆地為黃色燈號，預估高溫達36度以上。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天至12日太平洋高壓增強，晴朗炎熱，高溫都在36度左右，要注意防曬、防中暑；午後雷陣雨大多在山區，強度減弱，範圍也縮小，偶有較大雨勢，仍應注意。

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吳德榮指出，最新模式模擬顯示，13、14日受熱帶擾動外圍雲系影響，各地雲量增多，轉有局部陣雨、局部地區有較大雨勢，氣溫略降；15、16日各地轉多雲時晴，天氣炎熱，但大氣不穩定，午後有局部雷陣雨。

吳德榮進一步說明，最新歐洲系集模式模擬圖顯示，本週菲律賓東方至南海海面可能有熱帶擾動發展，但13日晚間8時的模擬機率已分別調低為40%及30%；菲律賓東方的熱帶擾動將帶來天氣的轉變，但影響與其發展程度密切相關，模式模擬仍在調整，應持續觀察。（編輯：管中維）1110710

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