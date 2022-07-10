油價平穩雙機制續啟動 汽柴油11日起降角2角

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北10日電）國際油價波動劇烈，油價平穩雙機制持續啟動，中油今天表示，11日凌晨零時起汽、柴油各調降0.2元；其中，以發油量最大的95無鉛為例，調整後價格為每公升新台幣31.3元。

調整參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升27.6元。

中油表示，本週受全球經濟恐再度下滑，以及美元指數創20年來新高等因素影響，導致國際油價下跌；本週浮動油價調整原則調價指標7D3B週均價下跌6.64美元，新台幣兌美元匯率貶值0.095元，國內油價依公式計算跌幅為4.39%。

按浮動油價機制調整原則，計算後汽、柴油應調價格高於本週參考零售價格，原應每公升各調漲5.0元及6.4元，為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收4.7元及6.1元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.5元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中油指出，雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收5.2元及6.6元，國內汽、柴油實際價格每公升各調降0.2元。

中油表示，本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升共各2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價、平穩機制運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整5.2元及6.6元均由台灣中油吸收，累計民國111年至6月底止，共吸收約205.15億元。（編輯：蘇志宗）1110710