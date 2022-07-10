雙北等13縣市高溫燈號 提醒花蓮可能逾38度
2022/7/10 13:31（7/10 14:20 更新）
中央氣象局表示，10日高壓持續影響台灣，各地為晴朗炎熱的天氣，新北市三重區民眾外出撐傘遮陽。中央社記者趙世勳攝 111年7月10日
（中央社記者張雄風台北10日電）氣象局今天更新高溫資訊，花蓮可能出現攝氏38度高溫，雙北、南部等12縣市防36度。截至中午，最高溫為屏東縣三地門37.2度，其次為花蓮縣光復鄉36.6度、台北市大安區36.4度。
中央氣象局更新高溫資訊，天氣高溫炎熱，中午前後花蓮縣縱谷為橙色燈號，可能有38度極端高溫出現；台東縣、宜蘭縣地區，新北市盆地，台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，可能連續出現36度高溫；台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣市地區，台北市盆地為黃色燈號，預估氣溫達36度以上。
高溫橙燈地區為花蓮縣、新北市、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣；高溫黃燈為台北市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣市。
根據氣象局網站，截至中午12時50分，最高溫為屏東縣三地門37.2度，其次為花蓮縣光復鄉36.6度、台北市大安區36.4度；高溫前10都已超36度，以雙北、嘉南、花蓮、屏東為主。（編輯：方沛清）1110710
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