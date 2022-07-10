早安世界》感念安倍晉三畢生對台貢獻 政府及公立學校11日降半旗
感念安倍晉三畢生對台貢獻 政府及公立學校11日降半旗
日本前首相安倍晉三8日在奈良遇刺身亡，享壽67歲，消息震驚全球。時代雜誌分析，安倍改變了日本在世界的地位，在日本政壇具深遠影響力。安倍從政以來與台灣政界關係友好，曾多次訪台會晤朝野政治人物，也常在國際為台灣發聲。去年上半年台灣COVID-19疫苗不足時，已經卸下首相職務的安倍居間協調，促成日本捐贈逾百萬劑AZ疫苗給台灣。安倍喪禮預定12日舉行，台灣民間9日在日本台灣交流協會台北事務所外自發豎立約兩米高的大型留言牆，許多民眾以中、日文簽名留言追悼安倍。總統府發言人張惇涵表示，依照「國旗下半旗實施辦法」的相關規定，總統蔡英文決定，各級政府機關（構）、公立學校11日降半旗1日，以表達哀悼與對安倍的感念。（看完整報導）
安倍晉三街頭助選遇刺 22人維安陣仗出現漏洞
日本前首相安倍晉三8日為同黨議員站台時遭槍擊身亡，據知當天現場出動了7名特勤人員、15名縣警，一共22人負責維安，但卻讓安倍的後方出現漏洞，讓凶嫌得以趁隙犯案。奈良縣警察本部長鬼塚友章9日表示，無法否認安倍的維安出現問題。41歲的凶嫌山上徹也當場被捕後，警方調查，他因母親沉迷宗教團體，為了捐錢導致破產，山上認為安倍與此團隊有關，因此計劃刺殺行動。據知他就讀奈良縣著名升學高中，在同學印象中是溫和的優等生，沒有特殊政治傾向。山上自稱曾參加安倍7日在岡山市民會館的助選活動，警方表示，他可能一直在尋找作案時機。（看完整報導）
斯里蘭卡示威民眾闖入官邸 總統疑似搭軍艦逃亡
斯里蘭卡爆發70年來最嚴重經濟危機，民生物資極度短缺，超過600萬斯里蘭卡人失去糧食保障。斯里蘭卡示威群眾9日中午左右闖進斯里蘭卡總統官邸，但總統拉賈帕克薩行蹤成謎，當地媒體報導，有兩艘斯里蘭卡軍艦載著神祕乘客離開首都港口。上任還不到兩個月的總理威克瑞米辛赫在召開政黨緊急會議之後宣布辭職。據旅居當地的台灣人士表示，斯里蘭卡民情溫順，台商與台僑未受到攻擊，當地台商表示，雖然安全暫時無虞，但生活過得很辛苦。（看完整報導）
交通解嚴大遊行 3000騎士訴求重機上國道、廢兩段式左轉
台灣機車路權促進會9日發起第1屆「交通解嚴」大遊行，約有3000輛機車通過禁行機車的台北火車站前忠孝西路路段，騎士們並提出道路平權5大訴求，包括全面廢除強制兩段式左轉、即刻開放大型重機行駛高速公路。交通部對此回應，在維護民眾共同使用道路空間安全的原則下滾動調整相關規定。（看完整報導）
布林肯稱與王毅會談具「建設性」 但憂心台灣問題
美國國務卿布林肯9日在印尼峇里島20國集團（G20）的外長會議場邊與中國外交部長王毅會談。布林肯在會後表示，雙方會談具「建設性」，但他對於包括台灣在內的問題感到擔憂。布林肯並呼籲中國與俄羅斯保持距離。王毅則要求美方落實拜登總統「四不一無意」的承諾，並提出「中美在亞太地區良性互動的設想」，雙方也曾就烏克蘭問題、朝鮮半島局勢等議題交換意見。（看完整報導）
專訪／斯洛伐克代表：完全理解共產專制 支持台灣捍衛自由
台灣與斯洛伐克關係近來突飛猛進，駐台5年後即將離任的斯國代表博塔文接受中央社專訪時表示，台斯地理距離遙遠卻能「交心」，主因是斯洛伐克曾經歷共產鐵幕，能完全理解何謂共產專制，並支持台灣捍衛民主自由的決心。博塔文表示，台斯關係進展是全方位的，包含經貿、文化、人與人之間各領域。他透露，下任的斯洛伐克駐台代表具經濟專業背景，相信會讓台斯經貿合作更上一層樓。（看完整報導）
拜登稱美國最高法院失控 簽行政命令保障婦女墮胎機會
美國總統拜登8日簽署一項行政命令，以保障婦女獲得墮胎與避孕的機會。拜登先前稱聯邦最高法院「可怕且極端」的裁決 ，剝奪了婦女終止妊娠的憲法權利。但在這個問題上，總統能施展的空間有限，拜登表示，聯邦立法是恢復美國墮胎權的最快途徑。他呼籲選民在11月的期中選舉選出支持墮胎選擇權的國會議員，對抗「失控」的聯邦最高法院。（看完整報導）
加拿大大規模斷網緊急求救電話也不通 民眾生活大亂
加拿大最大電信公司羅傑斯通訊8日大規模停電，導致全加拿大網路通訊中斷，影響政府和金融機構服務，連緊急求救的911電話都不能使用，民眾生活受極大影響。羅傑斯通訊公司未說明停電原因，但強調非受駭客攻擊。這是近年來羅傑斯通訊第二次重大斷網事件，2021年4月出現類似情況時，羅傑斯歸咎於一家電信設備供應商的軟體更新問題。（看完整報導）
馬斯克終止440億美元購買推特案 下一步雙方法庭見
代表馬斯克的律師給社群媒體巨擘推特高層律師的信中表示，推特嚴重違反今年4月簽署的原始協議中多項條款，馬斯克將終止推特購買案。從一開始，全球首富馬斯克私下購買推特股票成為最大股東、又拒絕推特董事會席位，到他同意購買推特、發出質疑，8日終止440億美元交易案，戲劇性變化的下一章將是走向「法律戰」。（看完整報導）
拒參加中德建交音樂會 指揮家鮑恆毅：我是台灣人
今年是中國與德國建交50週年，旅歐台灣指揮鮑恆毅受邀指揮其中一場慶祝活動，對方特別強調是音樂活動，沒有政治意涵，台灣指揮也可以參與。儘管主辦單位願意出機票，也有豐厚的演出費，鮑恆毅還是以「中國不是我的國家、台灣人不適合參與」為由回絕。（看完整報導）
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