早安世界》感念安倍晉三畢生對台貢獻 政府及公立學校11日降半旗

日本前首相安倍晉三8日遇刺身亡，台灣各級政府機關（構）、公立學校11日降半旗1日致哀，並表達對安倍的感謝。圖為2018年2月6日花蓮發生地震災害之後，時任首相的安倍以毛筆寫下「台灣加油」公開為台灣打氣。（圖取自instagram.com/shinzoabe）