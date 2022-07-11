雙北等10縣市防高溫 吳德榮：午後局部雷陣雨

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（中央社記者張雄風台北11日電）中央氣象局今天針對雙北等10縣市發布高溫資訊。氣象專家吳德榮表示，預估南海及菲律賓東方海面的熱帶擾動發展機會降低，本週持續高溫炎熱，午後有局部雷陣雨，偶有較大雨勢。

中央氣象局發布高溫資訊，太平洋高壓影響，各地高溫炎熱，中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，可能連續出現攝氏38度極端高溫；宜蘭縣、台北市、新北市盆地，台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，可能連續出現36度高溫；彰化縣、雲林縣、嘉義縣地區為黃色燈號，預估氣溫達36度以上。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天太平洋高壓影響，晴朗炎熱，要注意防曬、防中暑；午後山區有局部雷陣雨，偶有較大雨勢。

吳德榮指出，明天仍受太平洋高壓影響，晴朗炎熱，要注意防曬、防中暑；清晨西半部沿海因陸風效應有局部短暫陣雨，午後山區局部雷陣雨。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，13、14日熱帶擾動通過呂宋島北端，台灣南部、東南部水氣略增，局部陣雨機會提高，其他各地仍晴朗炎熱，山區及部分平地午後有局部雷陣雨。

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吳德榮表示，15至17日受太平洋高壓影響，高溫炎熱；低層大氣盛行西南風，西南部清晨有局部陣雨，水氣略增、大氣不穩定，午後有局部雷陣雨。

吳德榮說，最新歐洲系集模式模擬顯示，13日晚間8時菲律賓東方熱帶擾動的發展機率調低為30%，指向呂宋島北端，其外圍水氣對南台灣有輕微影響；南海熱帶擾動的模擬機率則已調降至10%，對台無影響。模式模擬仍持續調整中，應續觀察。（編輯：管中維）1110711