雙北等8縣市防高溫 吳德榮：紫外線達危險等級

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（中央社記者張雄風台北12日電）氣象局今天提醒雙北等8縣市防高溫，花蓮可能出現38度極端高溫。氣象專家吳德榮說，今天紫外線達危險等級；明天起熱帶擾動外圍水氣影響，午後雷陣雨範圍擴大，各地高溫炎熱。

中央氣象局今天發布高溫資訊，太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱，今天中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，可能連續出現攝氏38度極端高溫；台北市、新北市、台東縣地區，台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，可能連續出現36度高溫。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天受「太平洋高壓」影響，晴朗炎熱，紫外線達危險等級，最高氣溫可達37、38度，要注意防曬、防中暑；午後山區有局部雷陣雨。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，13日、14日「熱帶擾動」外圍雲系逐漸接近，台灣水氣略增，午後局部雷陣雨範圍略擴大，包括山區及部分中南部平地；各地仍高溫炎熱，要注意防曬、防中暑。

吳德榮說，15日至17日受「太平洋高壓」影響、高溫炎熱；低層大氣盛行西南風，西南部清晨有局部陣雨，大氣不穩定，午後有雷陣雨，包括山區及部分中南部平地。

吳德榮說，最新歐洲系集模式，模擬14日晚間8時「熱帶擾動」在菲律賓東北方有60%的發展機率，15日晚間8時進入巴士海峽已降低為50%，16日晚間8時則已消散，顯示「熱帶擾動」愈接近台灣，發展條件愈不利，故僅使台灣附近水氣略增，並無威脅。（編輯：張芷瑄）1110712