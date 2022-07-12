單日新增病例數維持2萬以下？ 莊人祥下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北12日電）本土COVID-19疫情昨天單日新增數降回1.9萬例，今天新增個案數是否維持2萬例以下，受到關注。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午說明疫情概況及相關防疫事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，昨天新增1萬9051例本土個案，創下5月3日以來新低，每週一確診數都是每週最低的一天，相較上週一2萬3045例降低7.3%，降幅較緩；另新增80例境外移入病例。

國內新增2名Omicron新亞型變種病毒BA.5株本土個案，指標個案是一名法國入境男性，父母到桃園機場接機，男子路程中僅喝水脫口罩，父母仍不幸染疫，這起群聚暫時並未造成擴散，是否影響邊境開放政策備受矚目。

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近期Omicron新亞型變種病毒BA.5變異株已於美國、英國、法國、德國等歐美多國成為主流株，造成疫情快速回升。指揮中心指揮官陳時中宣布參選台北市長後，下任指揮中心指揮官人選條件，是否同樣由新任衛福部長兼任，將持續是今天下午記者會焦點之一。

根據指揮中心統計，今年1月至7月10日，本土輕症、無症狀個案累計403萬3457例、占99.55%，中症累計1萬243例、占0.25%，重症累計7989例、占0.2%，其中死亡累計6867人。（編輯：張芷瑄）1110712