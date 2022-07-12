快篩廠商資料外洩 食藥署：業者從其他管道取得

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（中央社記者沈佩瑤台北12日電）國民黨立法院黨團日前質疑食藥署洩漏申請快篩EUA的廠商資料給其他公司，涉內神通外鬼。食藥署今天公布政風調查結果表示，另家公司是從其他管道取得資料，並非食藥署外洩。

國民黨立法院黨團6月25日召開記者會，指稱接獲民眾具名檢舉，表示廠商申請快篩EUA（緊急使用授權）被食藥署要求補件的過程中，接到其他公司的電話，聲稱可幫助廠商更順利快速拿到EUA，懷疑食藥署涉及內神通外鬼，洩漏廠商資料。

食藥署今天公布政風單位調查結果，政風室主任黃尚香接受媒體聯訪表示，根據記者會公開資料，針對該時期所受理申請案，逐一電訪業者是否有類似情形，並訪談相關案件食藥署人員約10人。

她強調，並非針對特定案件，也不是追查吹哨者，但經公文系統篩選、調卷、訪談相關人員後，釐清記者會所指稱事件應屬誤會。

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黃尚香說，經實地訪談調查，當時A公司有意申請專案輸入韓國原廠WIZCHEM CO., LTD唾液快篩COVICHEK COVID-19 Ag，檢附文件中含產品中文版操作說明書，載有A公司宣稱僅提供食藥署申請用的公司聯絡電話。

黃尚香說，另家公司和一名韓國華僑于先生有生意往來，剛好于先生和韓國原廠WIZCHEM CO., LTD很熟，另家公司透過這個管道取得A公司所製作的中文操作說明書，得知A公司聯繫方式，因此造成誤會認為是食藥署外洩。（編輯：張雅淨）1110712