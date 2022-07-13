花蓮估飆38度高溫 吳德榮：15日起午後局部雷陣雨

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（中央社記者張雄風台北13日電）氣象局今天發布高溫資訊，花蓮可能達攝氏38度，宜蘭、屏東達36度以上高溫；氣象專家吳德榮說，今、明兩天熱帶擾動水氣接近，大氣不穩定；15日起轉西南風，台東可能有焚風發生。

中央氣象局今天發布高溫資訊，太平洋高壓影響，天氣高溫炎熱，今天中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機會；宜蘭縣地區，屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，可能連續出現36度高溫。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天「熱帶擾動」外圍水氣接近，大氣趨不穩定，中南部地區及北部近山區午後局部雷陣雨，台東、恆春半島轉有局部短暫陣雨；各地高溫炎熱，最高氣溫可達36度以上，要注意防曬、防中暑。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，15至19日低層大氣盛行西南風，西南部不定時有局部陣雨；大氣不穩定，各地午後局部雷陣雨，有「劇烈天氣」，如雷擊、強風、瞬間強降雨發生，應注意氣象局即時訊息。

吳德榮提醒，15日起「太平洋高壓」勢力強、高溫炎熱，最高氣溫可達37度以上，西南風影響，台東局部地區另有「焚風效應」，氣溫將推升更高；另外，適逢大潮又盛行西南風，海邊活動應注意安全。（編輯：張芷瑄）1110713