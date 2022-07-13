中研院出版品整合平台上線 匯集研究成果

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（中央社記者吳欣紜台北13日電）為讓使用者迅速掌握中研院院內研究成果與研究趨勢，中研院建置出版品整合平台，彙整數理科學、生命科學、人文及社會科學3大領域研究單位的研究成果，共逾3000筆書目。

中研院除了「GPI政府出版品資訊網」、院內各研究單位自行建置的出版品專頁外，並沒有一個統合性管道集中呈現全院的出版成果，不但無法讓各界透過單一平台快速掌握中研院的出版概況，院內人士參與國際會議、國際書展或國際交流時，也缺乏管道簡便地透過數位展示，凸顯中研院學術出版特色、各單位長期及近期的研究取向。

中研院發新聞稿指出，為讓使用者迅速掌握中研院院內研究成果與研究趨勢，已經以「線上圖書館」為設計理念，打造出版品整合平台，針對「想了解中研院或中研院出版特色」、「有明確的查找範圍與目標」2種不同目的使用者，初步設置「從數據看出版」、「書庫總覽」與「書庫檢索」3大功能，讓使用者能有系統地檢索中研院系列出版成果、瀏覽新書資訊，甚至一窺研究單位及學者的研究方向與出版特色。

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中研院表示，「書庫總覽」以書架為意象，以顏色為區隔，陳列了不同類型，包含期刊、史料、論文集、專書、目錄、手冊等出版品，搭配篩選器的數目呈現，讓中研院的出版分布概況一目了然，而「從數據看出版」功能則可搭配資訊圖表，透過數據佐證帶出出版特色。

中研院表示，未來將持續豐富內容與功能，整合院內各式出版需求，化身為掌握學術前沿資訊不可或缺窗口。（編輯：張芷瑄）1110713