台灣也能種小藍莓 種苗場開放農民下單購苗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

農委會種苗改良繁殖場13日表示，歷時3年成功開發出暖地小藍莓可規模生產種苗的組織培養快速繁殖技術，繼代一次的組培苗可達3倍繁殖倍率，完成出瓶種苗成功率8、9成，農民可下單購苗。（農委會提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年7月13日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北13日電）技術研發可突破產地侷限，農委會種苗場今天發布經過3年開發成熟的暖地小藍莓組培快繁技術，繼代一次的組培苗可達3倍繁殖倍率，完成出瓶種苗成功率8、9成，農民可下單購苗。

台灣除了栽種可可、酪梨等原產地不在台灣的作物，農委會種苗改良繁殖場今天發布歷時3年，成功開發出暖地小藍莓可規模生產種苗的組織培養快速繁殖技術。

種苗場助理研究員張珈錡接受中央社記者電話訪問時表示，雖然大家印象中小藍莓來自北美等氣候比較冷的地方，不過其實在台南、高雄、屏東，已有小藍莓種苗業者提供有興趣栽種的農民種苗。

張珈錡說，目前國內栽種的暖地小藍莓可在平地栽種，不用上到400、500公尺海拔高度栽種，不過業者的種苗繁殖以扦插苗為主，會受限於生長旺盛的春季以及枝條數量兩個因素，影響量產規模。

她進一步說明，反之，種苗場完成的藍莓組織培養苗量產技術全年都能生產，首先繼代組織培養一次可產出3倍量的組培苗，即繁殖倍率達3倍，期間約2到3個月。

張珈錡說，將組培苗種到成為出瓶種苗，再約花3、4個月時間，成功率有8、9成高；上述前、後兩階段共約花6個月時間，就能完成小藍莓的種苗量化繁殖。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

她表示，雖然國產藍莓還沒到經濟量產規模，但因富含花青素及其他抗氧化等活性成分，營養豐富，果實可食用，脫水乾燥也能製成果乾，也可加工製成果醬販售，是全球重要的經濟果樹，種苗場歡迎有意願種植的農民下單購苗，此品種可在平地栽種。

她也說，如果種苗業者想要技轉此技術，種苗場也會跟農委會申請登記技術授權的相關作業，用非專屬授權方式技轉給種苗業者。（編輯：張雅淨）1110713