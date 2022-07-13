逢年度大潮 屏東新園鄉馬路淹成小河

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屏東縣新園鄉共和村13日清晨受漲潮影響，海水倒灌，村內道路瞬間成了一條小河，至上午10時許，積水才隨著潮汐消退。（民眾提供）中央社記者李卉婷傳真 111年7月13日

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（中央社記者李卉婷屏東縣13日電）中央氣象局表示，13日至15日是台南、高雄、屏東、台東及基隆北海岸沿海地區年度大潮，注意淹水等現象。屏東新園鄉共和村今天就發生海水倒灌，馬路瞬間成了小河流。

新園鄉共和村長黃丹鶯告訴中央社記者，今天正好是農曆15日，清晨約6時許，受到漲潮影響，村內的中正路、永和路因為海水倒灌，水漫馬路，直到上午10時許，隨著潮汐而水位消退。

黃丹鶯說，遇到漲潮時刻就算沒有下雨也會淹水，由於14日、15日也是受大潮影響的時刻，已經備妥抽水機，防再度淹水。

中央氣象局在臉書專頁「報天氣-中央氣象局」指出，13日至15日是台南、高雄、屏東、台東及基隆北海岸沿海地區年度大潮，沿海低窪地區在漲潮期間請注意海水倒灌、局部淹水等現象，海邊活動也要多加留意。（編輯：謝雅竹）1110713