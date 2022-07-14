環團控台中電廠用俄國燃煤 台電澄清

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣健康空氣行動聯盟與彰化縣醫療界聯盟等民團14日在台中港區舉行記者會，指有2艘載有俄羅斯燃煤的船隻抵台，其中一艘就在台中港，質疑船上燃煤將給台中火力發電廠使用。台電回應指出，環團所指卸煤碼頭並非台電卸煤碼頭，近期也未邀請俄商投標。中央社記者蘇木春攝 111年7月14日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中14日電）環團今天指控，有2艘載有俄羅斯燃煤的船隻已抵台，質疑其中1艘燃煤供台中火力發電廠使用；台電表示，環團指稱的船並非在專用碼頭卸貨，俄烏戰爭後便未向俄國採購燃煤。

台灣健康空氣行動聯盟與彰化縣醫療界聯盟，今天共同在台中港區召開記者會，指出有2艘載有俄羅斯燃煤的船隻已抵台，一艘在林口港、另一艘就在台中港，質疑台中港的燃煤將給台電公司的台中火力發電廠使用。

台灣健康空氣行動聯盟研究員趙慧琳會中表示，獨立機構「能源與清潔空氣研究中心」（CREA）13日提供追蹤的俄煤船運緊急情報指出，有兩艘大型散貨煤船，皆由俄羅斯的煤炭接收站出口，且在日前分別抵達台灣海域。

趙慧琳指出，俄烏戰爭仍在進行，這批燃煤總計可能超過價值新台幣15億元，等於變相金援俄國總統蒲亭，要求經濟部與台電公司說明燃煤的買家。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台電公司今天發布新聞稿表示，環團所指台中港104-105卸煤碼頭，並非台電的卸煤碼頭，台中電廠用煤皆於台中港101-102專用碼頭進行卸煤作業。

台電指出，台電燃煤採購作業均依「政府採購法」規定，採公平、公開的國際標辦理，並分為長約與現貨，自俄烏戰爭開戰之後，台電便未向俄國採購燃煤，近期俄羅斯船次皆為過往長約所購；台電燃料採購主要煤源為澳洲、印尼、哥倫比亞與南非，俄羅斯煤源待提運量僅不到1%，燃煤新標案今年4月起，也未邀請俄商投標。（編輯：陳仁華）1110714