鄭文燦率團隊參訪嘉義縣 對智慧養殖印象深刻

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（中央社記者黃國芳嘉義縣14日電）桃園市長鄭文燦今天帶領市府一級主管至嘉義縣參訪義竹鄉台灣寶蝦智能養殖場及太保市耿赫智能農場；鄭文燦對於嘉義縣諸多農漁業智慧轉型可說是領先全國，非常佩服。

嘉義縣政府與桃園市政府今天共同舉辦南北跨域的縣市政府交流活動；鄭文燦上午帶領市府一級主管約50名至嘉義縣參訪台灣寶蝦智能養殖場及太保市耿赫智能農場。

嘉義縣長翁章梁與鄭文燦一同體驗撈蝦，台灣寶蝦智能養殖場經營者陳泓碩特別致贈鄭文燦自家養殖的富貴魚跟金鯧魚，由翁章梁率領眾人齊喊出「嘉義、桃園富貴金昌」。

翁章梁致詞表示，鄭文燦率領團隊來嘉義交流，嘉義以農業為主，上午安排漁業及農業行程，下午安排交流論壇，桃園在許多產業發展、工業化發展都有非常好的經驗，另對於城市規劃、國門建設等計畫，值得嘉義縣多學習，也相信這樣的經驗交流，對於雙方公務人員別具意義與價值。

鄭文燦致詞指出，桃園、嘉義的雙城論壇期待城市治理的經驗互相學習及創新，不論在農業、漁業、工業，包括青年政策、土地利用，桃園與嘉義都有很多可以互相學習空間。

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鄭文燦表示，嘉義縣是農工大縣，這樣的願景逐步實踐中，在參訪智慧漁業，現場發現諸多運用物聯網的裝置，讓養殖戶可以利用手機管理養殖場，成為聰明的養殖戶，這是難得的發展方向，嘉義縣有諸多農漁業的智慧轉型，這個領域可說是領先全國，令人佩服。

陳泓碩說明，透過政府輔導及補助，成功將傳統魚塭變成科技魚塭，藉由智慧及節能設備的運用，讓養殖戶能更精準及輕易管理，而透過遠端管理，不須死守魚塭，可以有多餘時間陪伴家人，這是另一項大收獲。（編輯：陳仁華）1110714