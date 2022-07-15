國際油價回跌 下週汽柴油估降3角

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中油持續啟動油價平穩雙機制，預估18日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格調降新台幣0.3元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾智怡台北15日電）隨著美國總統拜登訪問中東，呼籲石油輸出國家組織（OPEC）增產，加上Omicron亞變種病毒株BA.5入侵中國，國際油價應聲下跌。中油持續啟動油價平穩雙機制，預估18日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格調降新台幣0.3元。

按照預測狀況，92無鉛汽油每公升為29.5元、95無鉛汽油每公升31元、98無鉛汽油每公升33元、超級柴油每公升27.3元。

根據中油浮動油價公式，累算至7月14日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價為每桶102.44美元，較上週107.95美元下跌5.51美元；新台幣兌美元匯率為29.864元，較上週29.778元貶值0.086元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油零售價每公升調漲4.1元，柴油調漲5.5元。

不過，政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、南韓、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻；因此，預估18日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格調降0.3元。（編輯：翟思嘉）1110715