國際油價回跌 汽柴油18日起各降0.3、0.4元

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中油表示，自18日凌晨0時起汽、柴油各調降0.3元、0.4元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者鄭鴻達台北17日電）國際油價回跌，中油也持續啟動油價平穩雙機制。中油今天表示，自18日凌晨0時起汽、柴油各調降0.3元、0.4元；發油量最大的95無鉛汽油，調整後價格為每公升新台幣31元。

中油網站顯示，調整參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽油每公升31元、98無鉛汽油每公升33元、超級柴油每公升27.2元。

中油表示，本週受美國總統拜登拜訪中東呼籲石油輸出國家組織（OPEC）增產、中國疫情再起與美元指數創新高等因素影響，導致國際油價下跌；本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價下跌5.61美元，新台幣兌美元匯率貶值0.103元，國內油價依公式計算跌幅為3.9%。

按浮動油價機制調整原則，計算後汽、柴油應調價格高於本週參考零售價格，原應每公升各調漲4.1元及5.5元，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收4元及5.5元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.4元。

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中油說明，雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收4.4元及5.9元，國內汽、柴油實際價格每公升各調降0.3元及0.4元。

中油表示，本週依油價公式及政府調降貨物稅，汽、柴油每公升共各2元及1.5元來調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價、平穩機制運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整之4.4元及5.9元均由中油吸收，累計111年至6月底止，共吸收約205.15億元。（編輯：楊蘭軒）1110717