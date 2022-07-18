國際地理奧賽 台生1金3銀總得分國際排名第3

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（中央社記者許秩維台北18日電）第18屆國際地理奧林匹亞競賽成績揭曉，台灣4名選手共獲得1金3銀，全隊總得分國際排名第3，總獎牌數國際排名第4。

台灣師範大學地理系今天發布新聞稿指出，國際地理奧林匹亞競賽自1996年開始，限16至19歲且經由全國賽遴選的學生參加，競賽包含野外實察測驗、地理議題、多媒體測驗；台灣選手此次參賽由教育部指導支持，台師大地理系統籌培訓與參賽事宜。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，第18屆國際地理奧林匹亞競賽於12日至18日舉行線上競賽，台灣選手包含葉柏輝（高雄中學應屆畢業生）、吳語堂（台中一中應屆畢業生）、薛如桓（薇閣中學應屆畢業生）、盧郁安（高雄中學學生）等4人。

台師大地理系表示，競賽成績揭曉，由葉柏輝拿下金牌，吳語堂、薛如桓、盧郁安獲銀牌，合計1金3銀，全隊總得分國際排名第3（僅次於新加坡、立陶宛），總獎牌數國際排名第4（僅次於新加坡、立陶宛、羅馬尼亞）。

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領隊老師吳秉昇分享，有了去年線上競賽的經驗，今年培訓心情上比較從容；配合線上競賽形式，選手在練習野外實察測驗時，也特別加強上機作答，增加數位工具運用與簡報製作等練習。

台師大地理系提到，今年海報競賽主題為「海洋塑膠污染」，選手需分工合作，從資料查詢、繪製地圖到資訊統整，用海報說明自己國家的污染影響、減少污染的挑戰、降低水系統中塑膠污染的創新作法；選手們同心協力，加上台師大地理系提供充足的軟硬體設備，是拿下好成績的重要關鍵。（編輯：陳清芳）1110718