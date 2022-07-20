抓破青春痘長成巨蟲 醫花8小時切下半公斤蟹足腫

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（中央社記者張茗喧台北20日電）27歲陳小姐小時候背上長出2顆青春痘，不料抓破後長愈來愈大片，如同背上爬著一條巨蟲，才發現是蟹足腫體質作祟。基隆長庚團隊耗時8小時切下500公克蟹足腫，讓陳小姐重獲新生。

長庚醫院今天上午舉辦記者會分享這例個案，基隆長庚醫院整形外科主任蔡嘉軒表示，台灣人蟹足腫體質約占總人口的1%，即每100個人就有1人，蟹足腫最常發生的部位在前胸、約占48.9%，背部肩胛處約占26.9%，由於手術切除後約有50%至70%機會再次復發，被認為是相當難治療的疾病。

蔡嘉軒說，蟹足腫是因為皮膚傷口達到真皮層，刺激纖維母細胞製造膠原蛋白修復傷口所導致，蟹足腫會向傷口以外的正常部位過度增生，就像螃蟹腳一樣延展出去，生長的大小、外觀因人而異。

蔡嘉軒指出，目前研究發現，黃種人和黑人較容易有蟹足腫問題，另有研究認為和家族遺傳有關，但像陳小姐這麼嚴重的個案相當少見。

今年27歲的陳小姐在10多歲時，背部長出2顆小小的突起物，原本以為只是青春痘，但可能經常用手去抓，導致反覆發炎、加上又有蟹足腫體質，導致腫塊愈長愈大片，背部也隆起，就像是爬著一條巨蟲，不但影響睡眠和生活，也要忍受外人異樣眼光，多次治療效果都不理想。

蔡嘉軒指出，基隆長庚醫院蟹足腫團隊的整形外科、皮膚科及放射腫瘤科醫師經過評估，替陳小姐安排一次性手術歷經8小時總算成功切除500公克的蟹足腫，同時安排術後放射治療，出院後至今沒有再長出凸起物。

蔡嘉軒說，目前蟹足腫有多種治療方式，可選擇手術或非手術治療，非手術的治療方式包含使用矽膠片進行壓力治療或在病灶處塗抹除疤矽膠軟膏、直接注射類固醇等；另外，也可以採取冷凍治療、染料雷射或飛梭雷射治療等。

不過，他表示，針對大範圍的蟹足腫患者仍建議以手術切除，再搭配術後的放射線治療，可將復發率降低至10%至15%。（編輯：卞金峰）1110720