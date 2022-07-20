德國紅點設計概念獎揭曉 台科大6作品獲獎

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（中央社記者許秩維台北20日電）台科大今天表示，2022德國紅點設計概念獎揭曉，台科大有6件作品得獎，其中「Bitboard－新型態概念樂器」，不只獲得最佳設計獎，更入圍最高榮譽的紅點之星。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，2022德國紅點設計概念獎共3600件作品參賽，選出Winner獎、最佳設計獎（Best of the Best）後，再從中選出5件最佳設計獎作品角逐最高榮譽的紅點之星；在紅點設計獎大學排名上，台科大則為亞太第1。

台科大設計系學生陳星如以作品「Bitboard－新型態概念樂器」獲得德國紅點最佳設計獎，並入圍紅點之星。

陳星如表示，Bitboard是為音樂創作者、DJ或街頭音樂藝術家設計的電子樂器，她將樂器外觀和操作特點轉化成表面紋理，為創作者提供直覺反饋，藉由觸感體驗激發創意，希望將音樂創作的體驗提升到新的層次。

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以「冷凝種豆機」（Bean Guardian）獲德國紅點Winner獎的台科大設計系學生賴謙忱，透過網狀結構，從空氣中冷凝水分並培育豆芽，達到循環永續經濟設計，有助於改善水源不足與糧食危機的問題。

另外，如台科大建築系學生黃鈞祐、賴翰宇、蘇千晴、蔡偉群的作品「防洪帶狀河濱公園」（The Serpentine Belt），以U型河堤提升城市對河流暴漲的防禦能力，也獲得德國紅點Winner獎。（編輯：陳仁華）1110720