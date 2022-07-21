陽明交大腦白質分析技術 助預測心血管疾病風險

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（中央社記者陳至中台北21日電）陽明交通大學與台北榮民總醫院研究團隊開發出一套腦白質分析技術，可估算腦血管年齡，進而預測心血管疾病的風險，研究成果發表於期刊「年齡與衰老」，獲得學界重視。

陽明交大今天發布新聞稿，生物醫學影像暨放射科學系博士黃楚中、神經科學研究所特聘教授林慶波、榮總神經內科醫師鍾芷萍組成的研究團隊，運用人工智慧演算法，分析千餘名中老年人的腦部核磁共振（MRI）影像，建立出一套運用腦白質體積估算腦血管生理年齡的數理模型。

林慶波表示，腦白質會隨著年齡增長而老化、退化及病變，導致高齡族群的認知障礙、失智等疾病。衡量腦神經老化程度，就可有效辨識潛在的腦血管病變及風險。

林慶波指出，每個人的基因、飲食、教育、生活習慣不同，即便歲數相同，大腦老化程度也可能相差很多。研究發現，腦白質老化程度大於實際年齡的高齡長者，未來10年內罹患心血管疾病的風險將提升5%。

林慶波提到，研究是以健康族群推論，但原本已有心血管病變或高風險族群，還須進一步修正模型。

鍾芷萍指出，腦白質病變是腦部小血管疾病最常見的表徵，而腦部小血管疾病占高齡族群30%的中風原因與45%的失智原因。

鍾芷萍表示，這項研究有助於瞭解腦血管生理年齡與認知功能表現的相關性，並反映心血管風險的指標，如舒張壓、收縮壓、脈搏壓與糖化血紅蛋白等關係。除了可有效預測心血管疾病風險及腦血管老化有關的心智能力退化外，也提供腦血管生理年齡預測的臨床價值。

研究成果發表於期刊「年齡與衰老」（Age and Ageing）。（編輯：管中維）1110721