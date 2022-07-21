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17縣市高溫資訊 花蓮玉里、台北社子38.6度

2022/7/21 12:47（7/21 13:06 更新）
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中央氣象局表示，21日太平洋高壓勢力更強，各地都是晴到多雲、高溫炎熱的天氣。圖為高雄市鼓山區民眾撐傘遮陽。中央社記者董俊志攝 111年7月21日
中央氣象局表示，21日太平洋高壓勢力更強，各地都是晴到多雲、高溫炎熱的天氣。圖為高雄市鼓山區民眾撐傘遮陽。中央社記者董俊志攝 111年7月21日
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（中央社記者張雄風台北21日電）中央氣象局今天中午發布17縣市高溫資訊，其中台北、桃園及花蓮有攝氏38度高溫出現的機會；截至中午12時，最高溫為花蓮縣玉里、台北市社子皆為38.6度。

中央氣象局更新高溫資訊，太平洋高壓影響，今天中午前後台北市、桃園市地區、花蓮縣縱谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機會；新北市、雲林縣、高雄市、宜蘭縣地區為橙色燈號，可能連續出現36度高溫。

另外，基隆市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、嘉義縣市、台南市、台東縣地區、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，預估氣溫達36度以上。

根據氣象局網站，今天截至中午12時，最高溫為花蓮縣玉里、台北市社子皆為38.6度，其次為花蓮縣富源38.4度，高溫前10名皆已超過37度，包含花蓮、台北、新北、桃園等地。（編輯：管中維）1110721

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