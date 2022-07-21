科技結合藝術 全球第一棵LED互動許願樹衛武營亮相

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

工研院研發的「祈福許願樹」21日在高雄衛武營舉辦啟動儀式，使用台灣最大的小間距mini-LED曲面顯示器，還整合顯示器與互動感測模組技術，不但可透過LINE APP即時將願望傳遞到許願樹上，小朋友也可即時與各種3D可愛動物互動。（經濟部提供）中央社記者洪學廣傳真 111年7月21日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄21日電）經濟部今天在高雄衛武營舉辦LED祈福許願樹啟動儀式，工研院研發祈福許願樹不但結合科技與藝術，更是全球第一棵提供民眾許願互動的許願樹，活動從今天到9月25日，歡迎民眾體驗。

經濟部上午在高雄衛武營國家藝術文化中心舉辦「祈福的瞬間、夢想的開始」祈福許願樹啟動儀式記者會。經濟部技術處支持工研院研發的「祈福許願樹」，不但是台灣最大的小間距mini-LED曲面顯示器，還整合顯示器與互動感測模組技術，不但可透過LINE APP即時將願望傳遞到許願樹上，小朋友也可即時與各種3D可愛動物互動。

經濟部今天發布新聞稿指出，工研院研發打造結合科技與藝術的「祈福許願樹」，共有三個第一，第一，曲面樹幹攤平後達105吋，上面鑲嵌81萬顆、間距僅1.875mm的mini-LED，是全台最大的小間距mini-LED曲面顯示器；第二是樹冠根與樹幹上共有5個大型曲面顯示器，是台灣首座整合多個大型曲面顯示器的樹型展示裝置；第三則是全球首棵提供科技互動的許願樹，可即時上傳文字跟照片，拓展顯示器科技創新應用。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

高雄市政府經發局長廖泰翔說，市長陳其邁上任後配合經濟部推動亞灣5G AIoT創新園區，中央各部會投入逾百億元經費，短短1年就展現數位科技結合藝文娛樂亮眼成果，如跨百光年的多屏多視角直播、去年高雄流行音樂中心開幕，輕軌少女虛實整合演唱會等，未來將持續推動5G AIoT數位科技發展，驗證虛實整合技術、異地共演、數位互動展演等應用。

經發局表示，「祈福許願樹」由經濟部技術處亞灣5G AIoT科技專案支持，運用工研院研發、台灣最大的小間距mini-LED曲面顯示器，整合體感互動感測模組技術，民眾只要下載APP即可透過LINE，即時將文字與圖片願望傳遞到許願樹上，還能與各種3D可愛動物互動，感受最新3D聲光互動藝術，即日起展出至9月25日止，民眾可把握展期前往衛武營國家藝術文化中心體驗。（編輯：陳仁華）1110721