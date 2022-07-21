未成年做鼻中隔切除術 七年級生帥哥慘變塌鼻男

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（中央社記者陳婕翎台北21日電）七年級的陳先生，因帥氣五官很有人緣，但近年卻發現鼻子一年比一年塌，甚至被鼻塞問題纏身，不僅打擊自信，更影響工作，就醫檢查才知道塌鼻原因竟是未成年做鼻中隔切除術。

陳先生在10多歲時，因為長年鼻塞過敏就醫，被診斷有鼻中膈彎曲，當時接受鼻中膈彎曲切除術，雖然解決鼻塞問題，沒想到20年後，不僅鼻塞復發，鼻外型塌陷扭曲，山根越來越低，從正面看，鼻形也成了扭曲S型。

負責治療陳先生的三總醫院耳鼻喉暨頭頸外科部主治醫師孫萬烜在新聞稿中說明，鼻中膈彎曲是鼻內部隔開兩個鼻腔的隔板彎曲，最常見導致鼻中膈彎曲的原因是發育過程，鼻中膈不同骨板接合不齊導致，進而導致鼻黏膜表面不平整的歪曲，在長大發育過程中愈來越嚴重。

孫萬烜說，鼻子結構性的彎曲，輕則導致鼻塞，嚴重可能影響鼻竇的健康循環導致慢性鼻竇炎產生息肉等嚴重問題，更有可能影響嗅覺功能。鼻中膈彎曲的矯正目前最常使用內視鏡的方式，從鼻孔進入切開黏膜，將彎曲的鼻中膈軟骨移除，外觀沒有傷口，恢復期很短。

孫萬烜表示，童年的鼻塞過敏問題主要的治療是鼻噴劑等藥物治療，因為未成年的民眾骨骼還在發育，接受鼻中膈相關手術，成年後可能的鼻塌陷，通常不會在18歲之前做骨骼相關的切除手術。

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孫萬烜解釋，像陳先生這樣在10多歲就接受鼻中隔手術治療，雖然當下解決鼻塞的問題，但切掉的鼻中隔空缺經年累月卻會被疤痕組織填滿，漸漸導致鼻攣縮問題，使鼻子外觀微有塌陷。

所幸，陳先生在醫療團隊協助，藉由自體軟骨做為材料，支撐山根和鼻頭，重建鼻型。孫萬烜再次呼籲，如果有鼻塞問題的民眾，除了先評估自己是否有鼻扭曲的現象，更建議到耳鼻喉科做詳細檢查，醫師能針對鼻中隔和鼻骨做完整評估，給予病患最好的治療。（編輯：卞金峰）1110721