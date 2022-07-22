18縣市亮高溫燈號 雙北及宜花恐飆38度

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中央氣象局22日上午發布18縣市高溫燈號資訊，雙北及宜蘭、花蓮有連續出現攝氏38度極端高溫的機率。圖為17日民眾在南港車站人行道撐傘遮陽。（中央社檔案照片）

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（中央社記者汪淑芬台北22日電）全台連續多日熱烘烘，中央氣象局今天上午發布18縣市高溫燈號資訊，雙北及宜蘭、花蓮有連續出現攝氏38度極端高溫的機率，可能持續3天，提醒民眾小心中暑。

氣象局預報，太平洋高壓影響，台灣各地天氣晴朗炎熱，各地高溫可達33至37度，局部地區容易出現36度以上的高溫，尤其大台北、宜蘭地區及花蓮縱谷恐飆38度，且中午前後紫外線偏強。

氣象局發布18縣市高溫燈號資訊，台北市、新北市盆地、宜蘭縣地區、花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；基隆市、嘉義市地區，桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷，台東縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

氣象局預測，台灣局部地區38度高溫的現象，今天起可能持續3天。

氣象局提醒，民眾出務必做好防曬並多補充水分，慎防熱傷害。（編輯：管中維）1110722