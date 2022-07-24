嘉邑城隍廟夯枷解厄8月27日登場 寒單爺助陣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁嘉義市24日電）嘉邑城隍廟每年農曆8月初一（今年為國曆8月27日），鬼門關後首日，循傳統舉辦「城隍夜巡夯枷解厄」活動，今年不僅安排台東玄武堂「炮炸寒單爺」參與夜巡，在市府廣場等5個定點表演炮炸，盼掃災除惡。

嘉邑城隍廟今天舉辦宣傳記者會，嘉義市副市長陳淑慧、嘉邑城隍廟董事長賴永川等人出席；台東玄武堂當場炮炸寒單爺，聲勢驚人。

陳淑惠感謝嘉邑城隍廟致力保存與推廣無形文化資產，並提到今年夜巡活動將在8月27日登場，由嘉義城隍爺攜手台東寒單爺合力驅散COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，將吸引許多民眾到場參與民俗慶典活動。

賴永川表示，「城隍夜巡」活動乃遵循傳統，在城隍爺坐鎮下，由駕前范、謝將軍與家將走陣，驅妖趕鬼，防止「抓交替」；今年安排在自由路與友忠路口，以及文化公園廣場等地，進行「城隍掃路角」儀式，淨化路口保平安。

賴永川指出，受疫情影響取消鑽轎腳活動，但復辦「人模鬼樣 神鬼魅影」裝扮競賽，藉由年輕族群的創意發想，行銷嘉義特有的廟宇文化。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台東玄武堂去年到嘉市城隍廟會香，今年更參加城隍夜巡，途中將在嘉義市政府前、智選假日酒店、蚵庄、文化公園廣場、城隍廟，進行「炮炸寒單爺」；玄武堂指出，希望掃災除惡，帶來財氣與福氣，讓民眾可以安居樂業。

智選假日酒店表示，「城隍夜巡」活動往年以嘉義市東區為主，今年西區也有增設表演地點，已有許多旅客訂房，活動當天訂房率已破5成，較以往增加1、2成。（編輯：陳仁華）1110724