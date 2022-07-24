趁疫情改裝融入現代元素 日城崎溫泉望旅客回歸

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（中央社記者余曉涵台北24日電）已經有1300年歷史的日本城崎溫泉，深受台灣旅客喜愛，在COVID-19疫情期間，不少傳統的城崎溫泉旅館業者紛紛重新改裝融入現代元素，盼在疫後迎接外國旅客商機。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響下，衝擊各國觀光產業，不少業者都趁著疫情轉型或改頭換面，要在疫後搶攻第1波觀光商機。

日本兵庫縣的豐岡市日前發布新聞稿表示，具有1300多年歷史的溫泉名勝城崎溫泉，整個城鎮宛如大型傳統日式旅館，從車站的入口進入後，有7個外湯可享受溫泉外，穿著浴衣在城鎮街道上自由漫步，宛如在旅館走廊散步般，深受日本人及台灣旅客的喜愛。

豐岡市表示，疫情期間不少城崎溫泉的傳統旅館也趁疫情紛紛改裝，將傳統氛圍融合現代的舒適感。

豐岡市舉例，溫泉旅館「錦水」以2020年知名插畫作家團體tupera tupera出版的繪本「城崎YUNOMATOPE」為主題，重新規劃出與眾不同又充滿趣味的客房，以木屐為房門，牆面也裝飾著城崎溫泉特色之柳樹、松葉蟹等裝飾。

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在旅館中庭設置了豪華的傳統能劇舞台的「大西屋水翔苑」，也佈局疫後旅遊商機，新增有床鋪的一般客房，並於部分客房設置了露天溫泉；具有160多年歷史的西村屋的別館招月庭則是新增因應現代人趨勢增加健身房等設施。

豐岡市指出，每間旅館改裝方式各有不同，但不論是何種方式或方向，都努力將傳統的日式氛圍巧妙融合現代人追求的舒適感，要以全新姿態，等待開放國門後台灣旅客的回歸。（編輯：陳仁華）1110724