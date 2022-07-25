逃逸外勞失聯托嬰成人球 北市社會局先協助安置

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印尼看護工「麗娜」（右3）2年前受同鄉友人之託照顧其子，不料隨後竟逃逸失聯迄今，使得現今已2歲男童（左）無戶籍登記已成人球；台北市社會局25日說，將先安置男童，若找無生母將協助歸化本國籍和出養。中央社記者黃麗芸攝 111年7月25日

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（中央社記者黃麗芸台北25日電）印尼看護工「麗娜」2年前受同鄉友人之託照顧其子，對方卻逃逸失聯，2歲男童無戶籍登記已成人球；台北市社會局今天說，將先安置男童，若找無生母將協助歸化本國籍和出養。

民進黨台北市議員參選人張文潔今天召開記者會指出，近日接獲65歲洪先生陳情指出，其聘用印尼外籍看護工「麗娜」於2年前受同鄉友人「英得利」之託照顧其產下男嬰，不料隨後竟逃逸失聯迄今，使得現今已2歲男童無法在台辦理戶籍登記和健保等，儼然已成人球。

張文潔指出，洪先生為照顧現年99歲母親，自2012年起聘用麗娜協助看護工作，其同鄉友人英得利於2020年7月產下男嬰後，便佯稱有事需外出處理，請麗娜幫忙照顧男嬰幾天並寄放於其僱主洪先生家中，英得利隨後便逃逸失聯。

她說，男嬰這2年來都由僱主洪先生一家和麗娜幫忙照顧，但因洪先生的高齡母親今年起行動不便，已有1子的麗娜又懷第2胎，其工作量和體力逐漸不堪負荷，原本開計程車為業的洪先生今年也退休，即便和2歲男童有感情，但經濟面卻能力有限，擔憂男童未來生活，就算不捨也只好對外求助。

麗娜表示，從當初承諾的托養數日到現在的2年，自己已幫忙很多，雖然很愛男童，但仍希望生母趕緊帶回小孩，雖曾致電、寫信和托友人尋找，卻都無法成功取得聯繫。

洪先生則說，若要同時照顧3名小孩和高齡老母，這已經超出1名看護的正常工作能力範圍，希望透過媒體報導讓生母英得利看到現況，趕緊將小孩帶回，才是正確的路。

張文潔表示，男童今天將先由社會局協助送「南港關愛之子家園」進行安置，呼籲生母英得利若看到相關訊息，趕緊將男童接回，不要讓他成為孤兒，也希望移民署對外籍勞工能有更佳強制規範和管理，以免類似社會事件再發生。

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社會局股長姜齡媖表示，近日接到本案相關資訊後便開始接手處理，針對逃逸外籍移工非婚生子女遭遺棄個案，基於兒童福利公約和兒童保護概念，會依職權協助其後續基本生活保障，先進行相關安置問題。

同步，也會發文給移民署協尋其生母，相關流程約為6個月，若期限過後仍找不到生母，移民署和社會局都會取得小孩的監護權和歸化為本國籍，並協助孩童相關出養事宜。移民署也說，針對此案正積極協查和處理中。（編輯：方沛清）1110725