朱宗慶打擊樂團音樂會 回望蔣渭水堅韌生命

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（中央社記者趙靜瑜台北25日電）朱宗慶打擊樂團年度音樂會「俠 飛 春 光－晨鐘暮鼓蔣渭水」將在10月登場，以震撼人心的打擊樂編制，回望這位傳奇人物的7個生命場景，也用音樂鼓勵台灣這片土地。

朱宗慶打擊樂團今天發布新聞稿表示，音樂會由蔣渭水文化基金會與擊樂文教基金會共同合作。朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶表示，他與蔣渭水文化基金會副執行長也是鋼琴教育家蔣理容認識超過20年，「蔣老師跟我提起用打擊樂訴說蔣渭水故事的可能性，我們持續討論，最後從原本一首曲子，變成一整場音樂會。」

蔣理容表示，她一直在用「音樂」訴說蔣渭水的精神，「藝術是可以讓故事一直流傳下去的最佳方式。」

蔣理容說，蔣渭水於「臺灣民報」開設的專欄就名為「晨鐘暮鼓」，1925年元旦蔣渭水寫下：「我在這今天是多麼快樂，多麼希望要把這晨鐘暮鼓放在新高山的極頂，大敲特擂起來！擂得北至富貴角，南至鵝鑾鼻，西至澎湖島，東至紅頭嶼，四面八方的臺灣三百六十萬同胞，都從睡夢中一時就驚覺醒起來！」

蔣理容說，如此極富感染力的字句，加上「晨鐘暮鼓」的標題，「這一定要用打擊樂的形式來表現，要讓聽眾從音樂中回到那個歷史，體會他們的精神。」

這場音樂會由李小平導演，攜手編劇施如芳、燈光設計車克謙、服裝設計林秉豪與舞台設計陳慧共同創作，都是一時之選；同時邀請洪千惠、櫻井弘二、楊祖垚與蔡昀恬等不同世代與國籍的作曲家，各自用音符展現他們心中的蔣渭水。

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蔣理容說，2021年是台灣文化協會成立100週年，2023年則是讓蔣渭水鋃鐺入獄的「治警事件」100週年以及「臺灣民報」創立百年，「這樣的時間點非常有意義，一定能讓這場音樂會持續在各地展現力量。」

2022朱宗慶打擊樂團年度音樂會「俠 飛 春 光－晨鐘暮鼓蔣渭水」將於10月6日在台中國家歌劇院大劇院，10月29日及10月30日在台北國家音樂廳，11月1日在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳巡迴演出。（編輯：張雅淨）1110725