台鐵新光纖網路速率頻寬變40倍 告警通報更即時

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北26日電）台鐵目前的環島光纖傳輸系統已使用20年，頻寬不敷需求，台鐵全面更新，預計11月完工，傳輸速率頻寬變為原來的40倍，可更快速掌握各系統故障訊息，告警通報更即時。

台鐵今天在例行記者會介紹新建的光纖網路進度，目前台鐵243座車站中，只有57座具有光纖傳輸設備，且傳輸速率頻寬僅2.5G，民國92年建置至今近20年，設備老舊逾齡、頻寬不足，已不符各項通訊傳輸需求，很多車站的訊息也無法即時傳送。

台鐵電務處電訊科長曾喜盤說，正更新建置中的新環島光纖傳輸網路，擴增到193座車站，速率頻寬達100G，是新一代IP-MPLS多協定標籤式網路傳輸通訊系統，可因應未來台鐵各單位，包括售票、刷卡、會計、材料等子系統的介面網路IP化介接，滿足未來各項高速率、高可靠度及高擴充性的通訊傳輸需求。

台鐵建置新的環島光纖傳輸網路系統時，也一併建置全系統智慧網管中心及備援的副網管中心，系統告警時會立即自動顯示告警地點、機房、設備或模組故障，告警訊號也會連結台鐵簡訊系統。

此外，系統管理智慧化主動將告警訊息通報相關主管及現場值班人員手機，有利於障礙發生時，轄區管理單位人員及主管即時查修復舊與掌握訊息，且能自動切換至備援回路，並切換保護機制，使全系統傳輸功能維持正常。

台鐵環島光纖網路系統更新自5月11日展開，目前進度77.96%，預計11月21日完工，測試沒問題後就會啟用。（編輯：陳清芳）1110726