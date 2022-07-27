印台協與國圖辦攝影展 從台灣視角發掘印度之美

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（中央社記者黃雅詩台北27日電）印度台北協會和國家圖書館今天起至8月25日，共同舉辦「台灣眼中的印度攝影展」，嚴選14位台灣攝影師的21幅作品，呈現印度各地不同景點、節慶和生活的各樣面向。

印度台北協會會長戴國瀾、國家圖書館館長曾淑賢昨天親自出席開幕活動，文化部文化交流司長桂業勤、外交部亞太司副司長范厚祿皆出席典禮。展出的3位攝影師尤芷薇、林彣鴻、鍾聞達作品獲選為優勝，在開幕儀式上授獎。

印度台北協會發布新聞稿指出，戴國瀾在致詞時表示，因為疫情難以出國旅遊，期望透過這些精彩的照片，讓大家窺見印度的多采多姿。

戴國瀾表示，如果想了解印度，可能將照片貼滿整個國家圖書館，也沒辦法呈現印度的全貌，印度是一個值得一去再去的國家。

曾淑賢表示，感謝印度台北協會與國圖進行雙邊多元合作，藉由整合各種文化資源，協助大眾深度了解和體驗其他國家的文化、風土民情，開拓更寬廣的全球視野。

印度台北協會指出，印度去年自疫情之後首次開放觀光，印度民航總署也在今年3月公告恢復國際航班，雖然目前台灣前往印度的直飛航班尚未重啟，但航空公司早已積極部署，為即將重新開航做好各項準備。

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印度台北協會表示，印度自7月12日起開始承認台灣的疫苗接種證明，只要完整接種兩劑以上的COVID-19疫苗，自台灣入境印度時，就無需進行PCR檢測，入境印度之後也不需要隔離，相信在不久的未來，台灣的旅客就能有直接便利的方式前往印度旅遊，親眼見證印度各地獨特的風情。

「台灣眼中的印度攝影展」（INDIA from the Eyes of Taiwan Photography Exhibition）展覽期間為7月27日到8月25日，每周一休館不開放，展覽時間是上午9時到晚上9時，展覽地點在國家圖書館一樓館史資料室。（編輯：翟思嘉）1110727